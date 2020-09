Serious Sam 4: ecco perché non potrebbe girare su PlayStation 4 e Xbox One

Il prossimo 24 settembre gli utenti PC e Google Stadia daranno il benvenuto a Serious Sam 4, titolo sviluppato dallo studio croato Croteam e pubblicato da Devolver Digital.

A quanto pare il folle sparatutto vanterà dei requisiti di sistema a dir poco esagerati, al punto da poter creare più di qualche problema alle console di attuale generazione - il che spiegherebbe il mancato lancio su PlayStation 4 e Xbox One.

Serious Sam 4: servirà un PC di fascia alta per la migliore resa grafica

Croteam ha svelato i requisiti di sistema richiesti da Serious Sam 4, diffondendo un elenco tutt'altro che incoraggiante.

Dando un'occhiata ai requisiti minimi troviamo specifiche piuttosto ragionevoli, ma che consentiranno al gioco di girare 'solo' a 30fps a una risoluzione di rendering di 720p: è necessario possedere almeno una Nvidia GeForce 780/970/1050 o, in alternativa, una AMD Radeon 7950/280/470. Ecco l'elenco completo.

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: 4-core CPU @ 2.5GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce 780/970/1050 o AMD Radeon 7950/280/470 ( 3GB di VRAM )

) DirectX: Versione 11

Memoria interna: 40 GB di spazio disponibile

Passiamo ora ai requisiti consigliati, quelli che farebbero tremare le console di ultima generazione. Per poter accedere alla migliore esperienza di gioco possibile, i giocatori di Serious Sam 4 devono possedere un PC con un processore da almeno 8-core a 3.3 GHz, 16 GB di memoria RAM e una scheda grafica con almeno 8 GB di memoria dedicata.

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (1909)

Processore: 8-core CPU @ 3.3 GHz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce 1080/2060 o AMD Radeon Vega64/5700 ( 8 GB di VRAM )

) DirectX: Versione 12

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Sia la PlayStation 4 di Sony che la Xbox One di Microsoft non soddisfano i requisiti raccomandati, naturalmente. In ogni caso Devolver Digital non ha ancora escluso la possibilità di rilasciare un porting per console, ma in tal caso toccherebbe attendere il 2021 - e se il gioco approdasse direttamente su PlayStation 5 e Xbox Series X?

Ricordiamo che Serious Sam 4 sarà disponibile dal prossimo 24 settembre, su PC (tramite Steam e GOG) e in streaming su Google Stadia.