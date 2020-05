The Last of Us Parte II: su due Blu-ray e 100 GB di spazio su disco richiesti

Il videogioco per PS4 più atteso dell'anno, The Last of Us Parte II, risiederà su due dischi Blu-Ray e occuperà 100 GB di spazio sul disco della console. È aderente, quindi, alle faraoniche richieste in termini di dimensioni dell'installazione dei giochi di ultima generazione.

Il dato, che si apprende tramite una pagina di pre-order sul sito di PlayStation, arriva dopo l'annuncio della data di rilascio definitiva di The Last of Us Parte II. Il titolo di Naughty Dog è stato al centro di una vicenda di infrazione degli accordi di divulgazione dopo che un dipendente ha pubblicato su internet materiale non autorizzato in protesta per condizioni lavorative ritenute non accettabili.

The Last of Us Parte II si allinea dunque alle richieste di spazio su disco degli ultimi rilasci, ma non arriva al record di Call of Duty: Modern Warfare, la cui installazione sfiora i 200 GB. The Last of Us 2 si può prenotare su Amazon.

The Last of Us: Parte II continuerà a proporre una spiccata componente stealth, ma in questo caso la sensazione di pericolo verrà incrementata da un sistema ancora più dinamico e ricco di variabili. Il direttore creativo Neil Druckmann ha definito questa parte del gioco “analogica”, perché in buona sostanza il giocatore non sarà mai completamente nascosto e al sicuro. L’estensione del crafting garantirà una più ampia scelta dei materiali da impiegare a seconda della situazione; nel corso della prova si è ad esempio potuto notare la presenza di più tipi di frecce con funzioni variabili. Prevedibilmente l’esperienza ludica manterrà un’impronta lineare, ma questa volta gli scenari saranno di maggiore respiro, lasciando presagire la presenza di aree sandbox come quelle che sono state inserite in Uncharted: Fine di un Ladro e Uncharted: L’Eredità Perduta. Altri dettagli sul gioco si trovano qui.