Call of Duty Modern Warfare: Stagione 3 - tutte le novità

La terza stagione di Call of Duty: Modern Warfare ha fatto il suo debutto qualche giorno fa con l'obiettivo di recuperare gli storici punti di forza della serie. Ha portato in dote una serie di novità come nuove armi di base gratis, le skin per i veicoli e i nuovi operatori, nuove modalità e nuove mappe multigiocatore. Ma non è finita, visto che Activision e Infinity Ward hanno reso disponibile un nuovo aggiornamento, che si contraddistingue per un download piuttosto corposo.

Istruzioni per un download aggiuntivo per i proprietari di Modern Warfare

Per l'aggiornamento di questa settimana, i proprietari della versione completa di Modern Warfare avranno due download separati da fare per completare l'aggiornamento. Una volta che l'aggiornamento è stato completato, dovranno scaricare la patch normalmente. Quando un proprietario della versione completa di Modern Warfare tenta di accedere al Multiplayer, alle Operazioni speciali o alla Campagna, gli verrà richiesto di scaricare il Data Pack DLC. Durante quest'ultimo download si potrà accedere a Warzone, sia alle partite di Battle Royale che Bottino. Al termine del download, i giocatori devono riavviare il gioco per accedere a tutte le modalità di Modern Warfare. Chi gioca Warzone senza possedere Call of Duty Modern Warfare non dovrà scaricare il Data Pack DLC.

Insomma istruzioni sempre più complesse per il metodo di aggiornamento e patch di Modern Warfare, che Infinity Ward ha già in passato cercato di mettere a posto. Per quanto riguarda la versione PC, con l'ultima light patch siamo arrivati a 190GB circa di spazio occupato su disco.

Gunsmith Customs

Questo aggiornamento consente di abbinare gli attachment dai progetti della stessa arma per creare schemi ibridi che hanno un aspetto, stili e capacità unici. Maggiori informazioni si trovano sul blog ufficiale.

Nuove armi: MK9 Bruen LMG

K9 Bruen LMG è un'arma ad alta precisione e affidabile che può essere acquisita tramite il pacchetto "Encryption" o completando una sfida che si trova nel menu Armi. Bisogna recarsi alla scheda LMG per trovare LMG Foxtrot e completare la sfida associata o ottenere il progetto leggendario "The Glitch" nel pacchetto "Encryption" nello Store.

Obsidian Camo

Prezioso camo difficile da ottenere, ma equipaggiarlo in battaglia trasmetterà ai nemici l'informazione che Operatore d'élite sta combattendo contro di loro.

Nuovo contratto in Warzone - Most Wanted (che andrà a sostituire i contratti Bounty)

Un nuovo contratto è stato aggiunto a Warzone - Most Wanted. Attivi questo contratto rende un bersaglio tutte le squadre di Verdansk e bisogna sopravvivere per ottenere la ricompensa finale. Disponibile nelle partite di Battle Royale (Solo, Trio o Quad) o Plunder Trio questa settimana. Call of Duty: Modern Warfare si può acquistare in offerta su Amazon.