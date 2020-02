Call of Duty Modern Warfare: Stagione 2 al via

La seconda stagione di Modern Warfare reintroduce nel mondo di Call of Duty il tenente Simon "Ghost" Riley, insieme a nuove esperienze multiplayer nella forma di nuove mappe, modalità e un Battle Pass completamente inedito. Ottenendo le ricompense si scalerà la classifica della seconda stagione, con più nastri da guadagnare, nuove sfide da completare e nuove missioni sia per le partite multigiocatore che per quelle speciali.

C'è una base narrativa per la Stagione 2: gli agenti di Al Qatala hanno rubato una testata nucleare sovietica e l'hanno introdotta clandestinamente nella città di Verdansk. Insieme a gas chimici precedentemente ottenuti, Al Qatala ora può tagliare Verdansk dal resto del mondo. Sull'orlo di una catastrofe globale, il Capitano Price manda Ghost per rintracciare la posizione della testata e guidare gli Operatori chiave prima che sia troppo tardi.

Contenuti della Stagione 2

Disponibili al lancio

Mappe multigiocatore: Rust e Atlas Superstore

Modalità multigiocatore: Gunfight Tournaments e Call of Duty League Ruleset

Mappa Ground War: Zhokov Boneyard

Operatore: Ghost

Mappe Gunfight: Bazaar e altre

Armi: Grau 5.56 e Striker 45

In arrivo nel corso della stagione

Mappa multigiocatore: Khandor Hideout

Operatori: Talon e Mace

Modalità multigiocatore: Infected Ground War, varianti di Gunfight, NVG Reinforce e altre Arma classificata

Battle Pass

Il sistema Battle Pass della seconda stagione include due armi gratuite: un fucile d'assalto leggero e mobile Grau 5.56 (Livello 15) e una potente SMG, lo Striker 45 (Livello 31). Al livello 0 del Battle Pass, invece, i giocatori ottengono Ghost insieme a oggetti aggiuntivi tra cui una nuova missione operatore. Simon "Ghost" Riley è apparso per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 2 ed è un operatore delle forze speciali britanniche appartenente alla Task Force 141 del Capitano Price. È un esperto di azioni clandestine, sabotaggio e infiltrazioni. Oltre a Ghost, i giocatori che acquistano il Battle Pass hanno accesso a progetti di armi, gettoni XP, skin, sfide operatore e la possibilità di guadagnare fino a 1.300 punti Call of Duty.

Dimensioni del download

Alcuni si sono lamentati delle dimensioni molto generose dell'aggiornamento, che è di circa 70 GB su PC, 51 GB su PS4 e 68 GB su Xbox One. Al punto che è intervenuta la stessa Infinity Ward su Twitter nella figura del Production director Paul Haile. Il quale si è scusato, rimarcando però che la Stagione 2 è un'opportunità unica per Call of Duty Modern Warfare e che dopo l'installazione dell'aggiornamento la dimensione complessiva del gioco intero diminuirà. Il download è così consistente perché comprende molti nuovi contenuti e un nuovo tipo di gestione dei file che ridurrà le dimensioni complessive. Inoltre, un futuro aggiornamento permetterà ai giocatori di decidere quali aggiornamenti scaricare e quali tralasciare o disinstallare (sembra, però, che questo tipo di gestione dei DLC sarà una prerogativa delle versioni console).

Altri dettagli sulla Stagione 2 si trovano sul blog ufficiale, mentre per le altre informazioni sul gioco di base vi rimandiamo a questo approfondimento.