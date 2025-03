The Last of Us 3, Neil Druckmann ci ripensa: il franchise è giunto al capolinea?

Il presidente di Naughty Dog sembra aver cambiato idea sul futuro della serie, suggerendo che The Last of Us potrebbe essere giunto al termine.

Dopo il clamoroso successo del secondo capitolo e quello del più recente adattamento televisivo di HBO, non poteva che esserci trepidante attesa per un terzo episodio di The Last of Us.

In passato, Neil Druckmann aveva menzionato un eventuale seguito di TLOU: Parte 2 parlando di nuove storie ambientate nell'universo post-apocalittico. Eppure, le ultime dichiarazioni del boss di Naughty Dog hanno gettato un'ombra sul futuro del franchise PlayStation.

Neil Druckmann gela i fan di The Last of Us

Durante un'intervista con Variety, principalmente incentrata sulla seconda stagione della serie TV di HBO, Druckmann ha sorpreso tutti con una risposta inaspettata riguardo l'ipotetico The Last of Us: Parte 3. Druckmann, autore e direttore creativo dei primi due capitoli, ha consigliato ai fan di "non scommettere" su ulteriori capitoli della saga.

Il presidente di Naughty Dog ha quindi lasciato intendere che la storia di The Last of Us potrebbe essere giunta al termine. Un vero e proprio cambio di rotta rispetto alle sue precedenti affermazioni: un anno fa, Druckmann aveva entusiasmato la community parlando di un concept promettente per un terzo capitolo, descrivendolo come emozionante quanto i suoi predecessori e parte integrante di una trilogia coesa. Al tempo, aveva anche menzionato una "piccola storia" che avrebbe avuto come protagonista Tommy Miller, fratello di Joel.

Il 'dietrofront' ha scatenato una serie di speculazioni tra gli appassionati. Alcuni ipotizzano che la cancellazione del progetto multiplayer di The Last of Us possa aver influenzato questa decisione. Altri suggeriscono che Naughty Dog potrebbe voler concentrare le proprie risorse su nuove proprietà intellettuali, come il progetto Intergalactic: The Heretic Prophet.

La notizia ha colto di sorpresa l'industria, considerando il successo critico e commerciale dei primi due capitoli e l'adattamento televisivo. The Last of Us si è affermato come un pilastro narrativo nel panorama videoludico, esplorando temi profondi come la sopravvivenza, l'umanità e i legami affettivi in un mondo post-apocalittico.

Per ora, i fan dovranno accontentarsi di rivisitare le avventure di Joel ed Ellie nei capitoli esistenti e nella serie TV prodotta da HBO, con protagonisti Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie).