The Last of Us Parte III? Neil Druckman ha un concept, ma potrebbe non arrivare mai

Nel documentario Grounded II: Making The Last of Us Part II, il copresidente di Naughty Dog, Neil Druckman, accenna a un terzo capitolo della saga. Tuttavia, chiarisce di aver sviluppato alcune idee sulle quali poter costruire una storia, ma a quanto pare l'ultima parola spetterà sempre al pubblico.

In particolare, Druckman ha spiegato che pur non avendo avuto una visione di insieme all'inizio, di recente le cose sono cambiate. In sostanza, un The Last of Us Parte III si può realizzare e sarebbe "un altro capitolo per questa storia". Secondo lui, inoltre, l'idea nata per un terzo capitolo sarebbe eccitante almeno quanto il primo.

Tuttavia, ha chiarito che la scelta non spetterà esclusivamente allo studio: la priorità arriverà dalla community. Di conseguenza, se i giocatori non dovessero esprimere la necessità di un nuovo capitolo di The Last of Us, molto semplicemente non si farà.

"La parte migliore di lavorare in Naughty Dog è che non siamo costretti a farlo. È sempre tipo 'Ci piacerebbe fare un altro The Last of Us, ma ragazzi se c'è altro a cui siete interessati saremo pronti a supportarlo'. Una posizione estremamente privilegiata. Non la do mai per scontata".

Per il momento, Druckman ha spiegato che non c'è una storia, c'è un concept nato solo di recente, ma la direzione che potrebbe prendere non è stata ancora definita. Ha spiegato, però, che a prescindere da quello in cui eventualmente si evolverà, ci sarà un filo conduttore che collega tutti e tre i capitoli.

Dalle parole del direttore, infine, sembra chiaro che un terzo capitolo sarebbe anche l'ultimo, per una saga che, a suo avviso, potrebbe concludersi senza problemi anche con il secondo. "Se non dovessimo mai realizzarlo, è un'ottima conclusione. L'ultimo morso di una mela, la storia è finita". Difficile dire se il terzo capitolo arriverà mai, ma a giudicare dalla passione che anima i fan non vi è alcuna ragione per non realizzarlo.