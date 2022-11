The Game Awards 2022, le nomination: Elden Ring sfida God of War, è polemica per Stray

Il prossimo mese la cerimonia dei The Game Awards chiuderà quest'anno videoludico decretando il miglior gioco del 2022, e non solo. Sarà ancora una vola Geoff Keighley a produrre e a presentare il più grande evento di premiazione del mondo gaming. Tra i pretendenti al prestigioso riconoscimento di Game of the Year troviamo nomi altisonanti: Elden Ring, che ha catalizzato l'attenzione di tutti nella prima metà dell'anno, sfiderà il più recente God of War Ragnarok. Ci sono però altri quattro candidati al 'GOTY' e uno di questi ha innescato una curiosa polemica.

Da Elden Ring a God of War: i giochi in corsa per il GOTY 2022

In diretta dal Microsoft Theater di Los Angeles, poche ore fa Geoff Keighley ha annunciato le nomination ufficiali per la nuova edizione dei The Game Awards - la cerimonia si svolgerà il prossimo 8 dicembre e verrà trasmessa in streaming. Sono state quindi svelate le 31 categorie attraverso cui verranno premiati i migliori videogiochi del 2022, grazie al voto del pubblico e a quello di una giuria internazionale in cui presenziano anche alcune testate italiane.

Partiamo dalla categoria più importante, quella del Game of the Year (Gioco dell'Anno). Sono stati selezionati i titoli più apprezzati dalla stampa specializzata e dal pubblico, dunque:

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Non desta sorprese la nomination di Elden Ring, protagonista assoluto della prima metà del 2022. Il grande favorito dovrà però vedersela con un God of War Ragnarok in forma smagliante, visto l'unanime successo di critica. Gli altri contendenti non vanno comunque sottovalutati: Horizon Forbidden West si è rivelato un action/adventure epico e possente e Xenoblade Chronicles 3 merita un commento simile, avendo conquistato gli appassionati del genere jRPG.

Anche A Plague Tale: Requiem si porta a casa una nomination, per la felicità dei francesi di Asobo Studio. Inaspettata invece la comparsa di Stray, titolo che è stato accolto positivamente dalla critica, ma non al punto da meritare una candidatura al GOTY - a detta della community. Sui social è infatti scoppiata la polemica, con molti giocatori che accusano Stray di aver 'rubato' la nomination a titoli più meritevoli. Intanto il publisher Annapurna Interactive risponde alle critiche a modo suo.

Segnaliamo che è ora possibile dare il proprio voto a uno dei candidati al premio Game of the Year. Basterà collegarsi al sito ufficiale dell'evento, accedere (o registrarsi) e votare il proprio gioco preferito. L'8 dicembre scopriremo quale sarà il titolo più meritevole del 2022.