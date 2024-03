Take-Two acquisisce Gearbox per 460 milioni di dollari, sarà parte di 2K

Se ne è vociferato nei mesi scorsi e alla fine l'accordo è arrivato: Embracer venderà Gearbox Software, lo studio responsabile della serie Borderlands, a Take-Two. La transazione ha un valore di 460 milioni di dollari e dovrebbe concludersi entro il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 di quest'ultima.

In Take-Two, casa madre di Rockstar Games, Gearbox entrerà a far parte della famiglia 2K, un'etichetta editoriale della società statunitense impegnata soprattutto nei giochi sportivi. Lo studio continuerà ad essere guidato dal suo fondatore e CEO Randy Pitchford.

La vendita rientra in un processo di ristrutturazione e disinvestimento che Embracer ha iniziato l'anno scorso e che punta a ridurre il debito netto. La vendita di Gearbox contribuirà al taglio del debito per 3,2 miliardi di corone svedesi (circa 300 milioni di dollari). Si tratta di una vera e propria svendita, considerando che lo studio era stato acquisito da Embracer solo nel 2021 per 1,4 miliardi di dollari, circa 3 volte tanto.

"L'acquisizione di Gearbox segna il risultato di un processo di disinvestimento strutturato finale ed è un passo importante nella trasformazione di Embracer per un futuro con un debito netto notevolmente inferiore e un migliore flusso di cassa libero (FCF)" ha dichiarato Lars Wingefors, CEO di Embracer Group.

La vendita di Gearbox è solo l'ultimo sviluppo di un momento no per Embracer Group. La società annunciò che un accordo dal valore di 2 miliardi di dollari con una società mai rivelata era fallito. Da lì è iniziato un piano di ristrutturazione che ha visto la chiusura di diversi studi, tra cui Volition responsabile del franchise Saints Row, e diversi round di licenziamenti che hanno visto la forza lavoro ridursi di oltre 17.000 dipendenti.