Steam, è di nuovo record: più di 27 milioni di utenti connessi nel weekend

Nel weekend appena trascorso la piattaforma di Valve ha raggiunto un altro importante traguardo: Steam ha accolto oltre 27 milioni di utenti, superando il precedente record di 26,9 milioni di giocatori connessi simultaneamente. Counter Strike: Global Offensive resta il titolo più giocato dalla userbase di Steam, seguito immediatamente da DOTA 2 e da PlayerUnknown's Battlegrounds.

Nel frattempo, Halo Infinite prende di mira la Top 5 dei giochi più popolari.

Steam vola sempre più in alto, grazie anche ai saldi autunnali

L'ultima impresa di Steam è arrivata in un periodo molto particolare. La scorsa domenica, 28 novembre, la piattaforma ha ospitato 27.384.959 utenti contemporaneamente: il picco è stato raggiunto nel weekend del ringraziamento, una delle festività più importanti negli Stati Uniti; in queste ore sono inoltre disponibili i saldi autunnali di Steam, l'ultima ondata di offerte dedicata ai giochi più desiderati (e non) del marketplace digitale.

Come sempre, i dati sono stati raccolti e diffusi da SteamDB, dove troviamo anche la Top 5 dei titoli più giocati su Steam. Come previsto, è ancora una volta Counter Strike: Global Offensive a conquistare il podio con più di 800.000 giocatori connessi; seguono DOTA 2 (650.000 utenti) e PUBG (241.000). Gli altri due posti della classifica sono occupati da Apex Legends e dal più recente New World. C'è tuttavia un altro titolo che guarda con interesse alla classifica dei giochi più popolari: parliamo di Halo Infinite, già 'disponibile' nella sua versione free-to-play.

Due settimane fa - al momento del debutto su Xbox e PC - la Beta multigiocatore del nuovo Halo aveva già conquistato il terzo posto della classifica di SteamDB, con più di 200.000 giocatori connessi ai server di gioco. Secondo i dati ufficiali il record di Halo Infinite è di 272.586 utenti simultanei, un primato che potrebbe facilmente replicare tra pochi giorni, quando l'ultimo capitolo della serie sparatutto verrà rilasciato nella sua versione finale (8 dicembre).

Tornando a parlare dei saldi autunnali, ricordiamo che sono disponibili fino alle ore 19.00 di mercoledì 1 dicembre. Tra i giochi in offerta troviamo pesi massimi quali Red Dead Redemption II (-50%), Cyberpunk 2077 (-50%) e il già menzionato New World (-25%). A proposito di Halo, gli aspiranti giocatori di Infinite potranno approfittare dello sconto sulla Master Chief Collection (-50%) per un ripasso della storia della saga prima di accogliere il nuovo episodio.