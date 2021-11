Halo Infinite, il multiplayer free-to-play è ora disponibile su Xbox e PC

In occasione della livestream dedicata al 20° anniversario di Xbox, Microsoft e 343 Industries hanno sorpreso i fan della serie Halo con un annuncio inaspettato: il multiplayer di Halo Infinite è ora disponibile al download gratuito su Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Steam).

La release viene descritta dal team di sviluppo come una 'Beta' e inaugura, a tutti gli effetti, la prima stagione competitiva di Infinite. Tutti i contenuti sbloccati dal giocatore e i progressi effettuati potranno essere trasferiti nella versione completa dello sparatutto, in arrivo l'8 dicembre.

Halo Infinite: Season 1 al via su console e PC

L'annuncio diffuso all'evento dei 20 anni di Xbox è stato ripreso su Halo Waypoint, portale ufficiale dedicato alla community di Halo. Attraverso le parole di Joseph Staten, Head of Creative di Halo Infinite, il team di 343 Industries ci fa sapere che il viaggio degli aspiranti Spartan inizia oggi, lunedì 15 novembre. L'ultimo capitolo della serie sparatutto debutta su console e PC (Steam) con la versione Beta del comparto multiplayer: è l'inizio della Season 1 di Infinite.

Il lancio della suddetta 'Beta' arriva dopo una lunga serie di test tecnici, grazie ai quali 343 Industries ha potuto raccogliere i feedback dei giocatori e sistemare i problemi segnalati. La build scaricabile da oggi include tutte le mappe e le modalità di gioco che troveremo al day one di Halo Infinite, così come il Battle Pass completo della prima stagione.

"Quando inizierete a giocare alla Beta, nell'interfaccia del Battle Pass noterete che la Season 1 durerà da ora fino a maggio 2022, il che è un cambiamento rispetto all'obiettivo originale di rilasciare una nuova stagione ogni tre mesi". Staten spiega che il su team ha deciso di estendere la durata della prima stagione per poter completare lo sviluppo della Season 2.

Il debutto ufficiale di Halo Infinite è fissato per l'8 dicembre, giorno in cui la campagna a giocatore singolo affiancherà il già citato multiplayer. Ciononostante, al lancio ci saranno ancora due grandi assenti: la modalità Forgia e la campagna cooperativa. 343 Industries ha confermato che entrambi i contenuti non arriveranno prima del 2022.

Halo Infinite sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X, Series S e PC (Windows 10). La Beta può essere scaricata gratuitamente su tutte le piattaforme appena menzionate.