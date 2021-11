Steam, partono i saldi autunnali: New World e Sea of Thieves tra i giochi scontati

In concomitanza con il Black Friday, anche Valve lancia le sue offerte digitali inaugurando i saldi autunnali di Steam. Dal 24 novembre alle ore 19.00 del 1° dicembre, il marketplace propone una valanga di sconti sui giochi più ricercati del catalogo PC, tra cui figurano anche le uscite più recenti: spicca New World, il popolare MMO di Amazon Games che, in un modo o nell'altro, è diventato uno dei giochi più chiacchierati di questo periodo.

Valve coglie l'occasione per inaugurare le nomination dei Premi di Steam, invitando gli utenti a nominare i propri giochi preferiti del 2021 in dieci diverse categorie.

Steam: gli sconti più interessanti per i giochi PC

Come ogni anno, anche questa volta Steam ci delizia con un'ampia gamma di offerte dedicata a numerosi titoli presenti nel suo catalogo. Per alcuni, però, ci sono sconti particolarmente ghiotti da tenere d'occhio. Nel caso del già menzionato New World, ad esempio, l'MMORPG riceve uno sconto del 25% ed è dunque disponibile a soli 29,99€ (invece dei 39,99€ di listino). Un altro titolo in evidenza è il mai troppo lodato Sea of Thieves, acquistabile a 23,99€ (-40%).

Per prepararsi al lancio di Halo Infinite, i fan dello sparatutto sci-fi potranno rivivere le storie più belle della saga con Halo: The Master Chief Collection, disponibile su Steam a metà prezzo (19,99€, -50%). Chi non ha avuto la fortuna di impersonare Arthur Morgan in Red Dead Redemption II potrà approfittare dello sconto del 50% per recuperare uno degli action/adventure più acclamati della scorsa generazione e pagarlo 'solo' 29,99€.

Ecco alcune delle offerte più interessanti di questa stagione:

New World - 29,99€ (-25%)

Sea of Thieves - 23,99€ (-40%)

Halo: The Master Chief Collection - 19,99€ (-50%)

Red Dead Redemption II - 29,99€ (-50%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 7,99€ (-50%)

The Elder Scrolls Online - 5,99€ (-70%)

Ghost Recon Wildlands - 9,99€ (-80%)

Cyberpunk 2077 - 29,99€ (-50%)

Half-Life Alyx - 24,99€ (-50%)

La lista completa degli sconti è molto più lunga, naturalmente, e include rinomati franchise quali Resident Evil, Hitman, Dead Space, Total War e molti altri.

Come anticipatovi, con i saldi autunnali arrivano anche i Premi di Steam. Dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma di Valve è possibile votare il proprio titolo preferito candidandolo a una delle dieci categorie disponibili, tra cui quella di Gioco dell'Anno. "È giunta l'ora di riunire nuovamente la Commissione di selezione dei Premi di Steam, costituita al solo scopo di nominare il meglio del meglio dell'anno. Questa stimata commissione è composta dai più autorevoli esperti nel settore: voi! Sarete voi a decidere chi ha onorato il mondo dei videogiochi, attraverso criteri tanto unici quanto il gruppo dei contendenti", si legge nella pagina ufficiale.