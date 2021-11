Cyberpunk 2077 ha svoltato, CD Projekt RED guarda al futuro e 'balla da sola'

CD Projekt RED non è in vendita. Parlando al quotidiano economico Rzeczpospolita, il presidente della software di The Witcher e Cyberpunk 2077 Adam Kiciński ha discusso del futuro e ha confermato la volontà del gruppo di rimanere indipendente.

"Diciamo da anni che abbiamo intenzione di rimanere indipendenti e non abbiamo intenzione di diventare parte di un'azienda più grande", ha affermato Kiciński. "Inoltre, non stiamo cercando un investitore strategico". Il dirigente esclude la possibilità che qualcuno proceda con un'acquisizione ostile e, anzi, si dice pronto a rilanciare sulle acquisizioni, dopo l'acquisto di piccoli team di sviluppo come The Molasses Flood (The Flame in the Flood) e Digital Scapes, ora CD Projekt Red Vancouver.

"Non escludiamo altre operazioni di questo tipo in futuro. Lo scopo delle nostre acquisizioni è rafforzare i nostri team di sviluppo e ottenere supporto nell'attuazione della nostra strategia. In questo tipo di investimento, siamo più interessati all'esperienza e alla competenza e attribuiamo grande importanza al fatto che il team si adatti alla cultura del nostro gruppo".

Kiciński rimane fiducioso anche per quanto riguarda Cyberpunk 2077. "È il gioco più grande, ambizioso e complicato della nostra storia lunga 27 anni. In quasi ogni aspetto, abbiamo provato a fargli fare un passo avanti, come abbiamo fatto con ogni gioco della serie The Witcher che abbiano presentato".

"Il rilascio di un gioco che apre un nuovo franchise comporta molte sfide e rischi, soprattutto quando il concept è così complesso. Abbiamo dato vita a un'enorme e vibrante città futuristica chiamata Night City, dove si svolgono le storie non lineari dei personaggi. Siamo orgogliosi di molti aspetti del gioco, ma come noto, non tutto è andato per il verso giusto. Tuttavia, la consapevolezza del marchio di Cyberpunk che siamo riusciti a costruire è enorme e l'universo di gioco, con i suoi personaggi, ha conquistato appassionati in tutto il mondo".

"Crediamo che a lungo termine Cyberpunk 2077 sarà percepito come un ottimo gioco e, come gli altri nostri titoli, venderà per anni, soprattutto perché l'hardware diventa più potente nel tempo e noi miglioriamo il gioco. Lavoriamo continuamente agli aggiornamenti e stiamo anche sviluppando a una versione per l'ultima generazione di console. Naturalmente, la versione originale ci ha insegnato molto. Ci ha dato una sberla e motivato a fare cambiamenti che ci renderanno migliori in futuro".

Scontato del 50% su Steam in questi giorni di saldi (costa 29,99€), sembra che il "sentiment" dei giocatori verso Cyberpunk 2077 sia definitivamente cambiato, virando verso il meglio dopo un anno di patch e correttivi. Le recensioni degli utenti Steam sono nettamente migliorate e oggi sono "Perlopiù Positive". Negli ultimi giorni, complice lo sconto, molti giocatori hanno deciso di acquistare il titolo e dargli un'opportunità.

Last days #Cyberpunk2077 received a flood of very positive reviews on Steam from the new players 🥺



You can’t imagine what it means to me 🥺 pic.twitter.com/bz3xElKixT — Paweł Sasko (@PaweSasko) November 25, 2021

Il quest director del gioco, Paweł Sasko, ha scelto Twitter per ringraziare chi ha lasciato una recensione positiva negli ultimi giorni. Un segno che in CD Projekt RED è stato un anno molto duro dopo le polemiche del lancio, soprattutto per quanto riguarda le versioni destinate alle console "old gen".