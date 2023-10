Starfield campione di vendite negli USA: la versione PC è quella più popolare

È stato uno dei titoli più chiacchierati di questo periodo: oltre ad aver diviso pubblico e critica, Starfield è stato anche un autentico bestseller nel mercato globale. In particolare, l'RPG fantascientifico di Bethesda Game Studios ha letteralmente dominato la classifica statunitense, dove nel mese di settembre ha superato giochi come Mortal Kombat 1 e EA Sports FC 24.

Dai dati diffusi online emergono però altri interessanti dettagli, riguardanti la pubblicazione di Starfield su Xbox Game Pass e le piattaforme su cui ha acquisito più popolarità.

Starfield è già il settimo gioco più venduto del 2023

Mat Piscatella, ex analista di NPD Group passato ora a Circana, ha condiviso i dati di vendita del mercato gaming relativo al territorio statunitense. Nel suo report, Piscatella spiega che, nel 2023, i consumatori hanno acquistato più videogiochi, hardware e periferiche rispetto allo scorso anno: l'incremento è pari al 10%, per un incasso totale di 4,5 miliardi di dollari.

L'attenzione si sposta poi su settembre 2023, un mese particolarmente vivace per il mercato videoludico globale. In questo periodo abbiamo infatti accolto titoli del calibro di Mortal Kombat 1, EA Sports FC 24, NBA 2K24, Payday 3 e The Crew: Motorfest. Il protagonista indiscusso di settembre è stato però Starfield, come dimostrano i dati stessi: è stato infatti il videogioco più venduto, sia in formato fisico che in quello digitale. Non solo, ma il kolossal Bethesda - rilasciato su PC e, come esclusiva console, su Xbox - è già diventato il settimo gioco più venduto del 2023.

September 2023 Top 20 Best-Selling Premium Games (Dollar Sales, Excludes add-on content) pic.twitter.com/rNhAH8d8xY — Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 18, 2023

Specifichiamo che l'analisi di Piscatella riguarda esclusivamente i videogiochi, fisici e digitali, venduti a prezzo pieno. Viene pertanto esclusa un'importante variabile, quella dei download effettuati dal catalogo di Game Pass, dove Starfield può essere riscattato senza costi aggiuntivi. L'analista di Circala ha poi rivelato che la versione più popolare del titolo Bethesda è stata quella PC: "Starfield è stato il gioco più venduto di settembre, diventando immediatamente il settimo gioco più venduto del 2023 da inizio anno", scrive Piscatella su X. "Starfield si è classificato come il titolo più venduto del mese sia su Xbox che su PC, con il PC come principale piattaforma di vendita".

Dallo scorso 6 settembre, Starfield è disponibile all'acquisto su Xbox Series X/S e PC (tramite Xbox o Steam); può inoltre essere riscattato dagli abbonati di Xbox Game Pass, sia su console che su PC. All'RPG di Bethesda abbiamo dedicato due approfondimenti, tra cui una recensione in cui abbiamo anche analizzato il comparto tecnico e le tecniche di upscaling attualmente disponibili.