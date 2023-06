Star Wars The Old Republic andrà avanti: nuove garanzie sull'MMO creato da BioWare

Star Wars The Old Republic è un MMO rilasciato originariamente nel 2011 e ambientato nell'universo di Knights of the Old Republic, precisamente 300 anni dopo i fatti narrati in Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Parliamo, dunque, di universo espanso, visto che queste vicende non concorrono alla storia raccontata dal nuovo canone di Star Wars (gli appassionati dicono che appartengono al Legends).

Ebbene, dopo la conferma che il progetto passerà a un nuovo sviluppatore, che pare possa essere Broadsword Online Games (già responsabile delle versioni attuali di alcuni celebri MMO del passato come Ultima Online e Dark Age of Camelot), BioWare si è affrettata a rassicurare i fan che questo non significa che lo sviluppo di SWTOR verrà bloccato. Ci saranno, infatti, nuovi contenuti mentre BioWare è al lavoro per pianificare il calendario di novità per il 2024 e il 2025.

"Stiamo lavorando su nuovi piani che includono altri contenuti per la storia e iniziative di modernizzazione per il gioco" ha infatti scritto Keith Kanneg, executive producer di SWTOR, in un post sul forum ufficiale. "Abbiamo aggiornato il gioco a 64 bit e stiamo lavorando per spostare i server nel cloud, mentre altri contenuti e aggiornamenti tecnologici sono in arrivo".

"Affidare il progetto a uno studio di terze parti ci darebbe maggiore libertà creativa e non vediamo l'ora di cogliere le opportunità che si apriranno" ha continuato Kanneg, il quale ha aggiunto che al momento poco cambierà per i giocatori nonostante gli aggiustamenti dietro le quinte come lo spostamento dei server nel cloud.

Il prossimo aggiornamento di SWTOR, che porterà l'MMO alla versione 7.3.1, arriverà verso la fine dell'estate, mentre il 7.4 è previsto per fine anno. BioWare ha preso questa decisione per potersi concentrare sui suoi prossimi due grandi progetti, Dragon Age: Dreadwolf e il nuovo capitolo di Mass Effect. Ricordiamo che, oltre ai due KOTOR, BioWare ha realizzato alcuni dei più memorabili giochi di ruolo di sempre. È stata acquisita da Electronic Arts nel 2007 per un valore superiore agli 800 milioni di dollari.