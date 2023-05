Dragon Age: Dreadwolf giocabile fino alla fine, ma l'attesa durerà oltre un anno

Nell'ultimo resoconto agli investitori, che chiude l'anno fiscale, Electronic Arts ha discusso anche dei piani per il nuovo anno. Tra i vari titoli che verranno rilasciati nel corso del 2023 – e fino a marzo 2024 – c'è un grande assente: Dragon Age: Dreadwolf. Il titolo, infatti, non arriverà prima di aprile 2024.

Nell'elenco dei giochi previsti compaiono: Il Signore degli Anelli: gli Eroi della Terra di Mezzo, Super Mega Baseball 4, e F1. Entro aprile 2024, dovrebbero arrivare sul mercato anche il nuovo fps fantasy Immortals of Aveum di cui vi abbiamo parlato in occasione dell'annuncio e, naturalmente, il nuovo EA Sports FC che prenderà il posto di FIFA in seguito alla rottura tra l'editore e la federazione calcistica.

Una notizia che senza dubbio non farà felici i fan della saga che erano in trepidante attesa del nuovo capitolo, in sviluppo ormai dal lontano 2017. Nonostante EA non abbia mai condiviso una data d'uscita ufficiale, la notizia che il gioco avesse terminato la fase alpha ha sicuramente alimentato le speranze per un'uscita entro fine 2023.

Al di là di questo, però, l'ultimo anno ha rappresentato un vero e proprio record per l'editore americano. Al 31 marzo 2023 l'azienda ha registrato ricavi per 1,95 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, in crescita dell'11% rispetto all'anno precedente. Una forte spinta deriva dai servizi, come EA Play, e dai titoli live-service come FIFA 23 che ha sorpassato in sei mesi le vendite complessive del suo predecessore. A tal proposito, sarà interessante vedere se il cambio di brand consentirà di replicare gli ottimi risultati ottenuti nell'ultimo anno.

In conclusione, Dragon Age: Dreadwolf richiede ancora un po' di pazienza, ma va anche sottolineato che nel corso del tempo BioWare ha ascoltato il feedback degli utenti e si sta impegnando a rilasciare un titolo di alto livello che possa soddisfare le aspettative dei videogiocatori.

Considerando i rilasci più recenti, caratterizzati da problemi tecnici e un'offerta di contenuti talvolta minima, forse un'attesa maggiore non è obbligatoriamente una cattiva notizia: come si suole dire, "non tutti i mali vengono per nuocere".