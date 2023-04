Immortals of Aveum: in arrivo il 20 luglio l'FPS fantasy dal direttore creativo di Dead Space

Ascendant Studios ed Electronic Arts hanno fissato l'arrivo di Immortals of Aveum per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC al 20 luglio 2023 . Si tratta di uno sparatutto fantasy che mescola la frenesia degli FPS con incantesimi e magie che richiedono più della sola abilità nel puntamento per avere la meglio.

Le informazioni sul titolo sono ancora poche, ma Ascendant promette un'esperienza molto diversa da un "Call of Duty magico". I tipi di magia andranno combinati per sconfiggere gli avversari, attraverso un sistema che premia anche la strategia oltre che l'abilità nella mira.

Si propone come un titolo che non si basa solo su scontri al cardiopalma. Lo studio ha anticipato che particolare attenzione è stata posta alla narrazione e vi sarà una profonda trama da scoprire all'interno del gioco. Un aspetto che, in realtà, in un titolo per giocatore singolo non poteva essere trascurato.

Il titolo si propone come un indie, seppur l'Unreal Engine 5 gli conferisca un comparto tecnico più vicino alle produzioni tripla A, quantomeno da ciò che appare nel trailer. Anche la fisica sembra piuttosto curata, con incantesimi che consentono di modificare perfino l'ambiente per sconfiggere i propri nemici.

Premesse interessanti, che arrivano dallo studio fondato da Bret Robbins, responsabile creativo del primo Dead Space. Robbins, infatti, ha fondato lo studio con l'intenzione di riprendere il controllo creativo delle opere, sempre più influenzate da strategie commerciali e tempistiche dettate dai publisher.