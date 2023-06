Star Wars: The Old Republic sarà trasferito a uno studio third-party, nuovi licenziamenti in casa EA?

Negli ultimi mesi sono state insistenti le voci che vedevano l'MMO Star Wars: The Old Republic affidato a uno studio terzo. Nelle ultime ore è arrivata la conferma direttamente da Electronic Arts, la quale ha sottolineato che questo consentirà a BioWare di concentrarsi sui nuovi capitoli di Dragon Age e Mass Effect.

Il publisher americano ha annunciato di essere in trattative con Broadsword Online Games, una società gestita dall'ex vicepresidente di BioWare, Rob Denton. Si tratta di uno studio specializzato in esperienze online attualmente impegnato su Ultima Online e Dark Age of Camelot, due MMORPG pubblicati proprio da Electronic Arts e supportati da oltre due decenni.

"Quasi 12 anni dopo il rilascio, Star Wars: The Old Republic rimane un successo e continua a far crescere la propria impegnata e appassionata community. Siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto dal team e il futuro del gioco e della community continua a essere luminoso" ha dichiarato un portavoce a IGN.

"Stiamo valutando come offrire al gioco e al team la migliore opportunità di crescere ed evolversi, il che comprende le trattative con Broadsword, un piccolo studio specializzato nelle esperienze online mosse dalla community. Il nostro obiettivo è fare il meglio per il gioco e i suoi giocatori".

Secondo IGN, Electronic Arts avrebbe già firmato un MOU (Memorandum Of Understanding) con lo sviluppatore e l'accordo dovrebbe concretizzarsi già alla fine di questo mese. Secondo quanto riportato, buona parte del team BioWare impegnato su SWTOR verrà trasferito a Broadsword, mentre resta incerto il futuro di chi rimarrà in EA: non è chiaro se verranno ricollocati o licenziati.