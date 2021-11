Star Wars: nuovi rumor sul film di Knights of the Old Republic

Secondo insider dell'universo di Star Wars, Disney starebbe valutando un cambiamento dei piani a proposito dei film di Star Wars. Il ritorno al cinema potrebbe non coincidere con Rogue Squadron, previsto per Natale 2023, ma con la Vecchia Repubblica, ovvero la declinazione canonica del videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic, che arriverebbe al cinema sotto forma di trilogia.

Knights of the Old Republic: primo film della trilogia cinematografica a dicembre 2023 al posto di Rogue Squadron?

La notizia, che è stata dapprima riportata da starwarsnewsnet.com e confermata da alcuni insider autorevoli, non è completamente inaspettata. A rivelarlo inizialmente fu proprio Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, in occasione della Star Wars Celebration in cui è stato annunciato Star Wars Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker. Che Disney stia puntando su un ritorno di KOTOR è poi confermato dalla recente conferma ufficiale sul progetto di remake del videogioco.

I piani su Rogue Squadron di Patty Jenkins (regista di Wonder Woman) sembrano invece incontrare delle difficoltà. Soprattutto la sceneggiatura si starebbe rivelando alquanto ardua per un progetto che dovrebbe essere incentrato (lo si desume dal titolo) sulla squadriglia che ha visto tra le sue fila anche Luke Skywalker e Wedge Antilles. Se questo progetto venisse posticipato o cancellato, il film su KOTOR potrebbe occuparne la finestra di rilascio, quella di Natale 2023.

Al di là del progetto di Patty Jenkins, sono altri due i progetti cinematografici di Star Wars ufficiali. Quello di Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) e quello di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Non è chiaro se il film su KOTOR coincida con uno di questi due progetti, anche se, stando a questi indizi, dovrebbe essere in lavorazione già da diverso tempo.

Con i film che sono ancora distanti nel tempo, Disney sta puntando sulle serie televisive per portare avanti la storia di Star Wars. Il 29 dicembre su Disney+ arriverà The Book of Boba Fett, mentre nel corso del 2022 sono previste altre quattro serie: Kenobi, Andor, The Mandalorian stagione 3 e The Bad Batch stagione 2.

Nelle recenti opere canoniche di Star Wars, fumetti e romanzi in primis ma anche nella serie televisiva The Mandalorian, si sta facendo sempre più spesso riferimento alle Vecchie Guerre Sith, detto in altri termini alla trama di KOTOR. Questo videogioco, particolarmente apprezzato dai fan di giochi di ruolo, è ambientato 4 mila anni prima della battaglia di Yavin (Star Wars Episodio IV) e quindi non contiene nessuno degli attuali personaggi iconici di Star Wars. Il giocatore impersona un giovane soldato imbarcato a bordo della nave repubblicana Endar Spire, che si scoprirà in seguito essere Darth Revan. L’antagonista del giocatore è il Signore dei Sith Darth Malak, coadiuvato da Bastila Shan, uno dei personaggi dell'universo espanso più amati dai fan.