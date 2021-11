New World, l'economia del gioco è nel caos: c'è un bug che permette di duplicare il denaro

Amazon ha affermato che prenderà "misure correttive" nei confronti dei giocatori di New World che hanno sfruttato il bug che consente di duplicare il denaro all'interno del gioco. Alcuni giocatori, infatti, hanno trovato un modo per generare valuta attraverso il sistema di scambi e, come ci si potrebbe aspettare, lo hanno sfruttato.

Ban permanente per i giocatori di New World che hanno sfruttato il bug per duplicare le monete

Amazon ha quindi disabilitato le negoziazioni a breve termine mentre lavorava sul bug fix. "Non è stata una decisione presa alla leggera, ma riteniamo che la capacità di scambiare e migliorare i territori sia un aspetto importante e divertente del nostro gioco e vogliamo preservarla", ha scritto il community manager Luxendra in un post sul forum di New World sul quale si sofferma sul complesso sistema economico del gioco.

I giocatori che hanno sfruttato il bug per duplicare le monete sono stati bannati in maniera permanente, fa sapere il community manager. Tuttavia, il bug fix rilasciato per ovviare al problema ha generato un nuovo bug che consentiva la duplicazione delle monete tramite il sistema di miglioramenti dei territori. New World, infatti, prevede un continuo conflitto fra le tre fazioni di Aeternum per la supremazia sulle città e i territori, con la possibilità di rivendicare e mantenere i territori, e potenziarli.

Dopo che si è presentato il nuovo bug, dunque, Amazon ha provveduto al rilascio di un secondo hotfix per ripristinare il commercio e rimuovere tutte le monete create in maniera non consentita. Amazon dice di poter monitorare quei casi di arricchimenti dovuti allo sfruttamento dei bug. "Comprendiamo la frustrazione causata dall'interruzione degli scambi e vogliamo assicurarci che nessuno subisca perdite finanziarie nel gioco" sostengono in Amazon, promettendo risarcimenti per quei giocatori coinvolti nei malfunzionamenti in maniera accidentale.

L'instabilità finanziaria che si è venuta a creare in New World sta spingendo molti giocatori a creare nuovi personaggi e account bot per accumulare il denaro. Amazon sta provvedendo a bannare tutti i giocatori che perseguono questi comportamenti e ha inserito restrizioni per impedire il trasferimento di valuta da personaggi di livello inferiore a 10 o il cui account è stato creato da meno di 72 ore.

L'ennesima brutta notizia per Amazon, che con New World punta a risalire la china in ambito gaming dopo gli insuccessi precedenti, e in particolare dopo il fallimento del progetto Crucible. Il nuovo MMO, tuttavia, ha attraversato già diverse crisi, a cominciare dai casi di schede video danneggiate. New World avrebbe anche problemi alla progressione, visto che i giocatori hanno trovato alcuni modi assurdi per raggiungere velocemente il level cap, e permetterebbe in alcuni casi di aggirare i ban sfruttando un glitch. Durante i primi giorni dal rilascio della versione definitiva, inoltre, i giocatori dovevano mettersi in coda e aspettare a lungo prima di poter accedere ai server di gioco. Tutti motivi che stanno portando molti giocatori ad abbandonare già la nuova creazione di Amazon, con i server che di giorno in giorno sono sempre meno popolati.

Per Amazon, però, potrebbe esserci una nuova chance. Lost Ark, un MMORPG in stile Diablo con visuale isometrica appena lanciato in closed beta, sembra molto promettente. Sviluppato dalla coreana Smilegate, la sua distribuzione è adesso proprio nelle mani di Amazon Games.