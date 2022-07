Star Wars KOTOR: progetto in pausa, il Remake è rinviato a data da destinarsi

Per gli amanti di Star Wars, e in particolare per i videogiocatori, è un periodo a dir poco entusiasmante: sono in arrivo diverse produzioni dedicate all'universo sci-fi inaugurato da George Lucas nel 1977. Tre diversi progetti sono stati affidati a Respawn Entertainment e uno di questi coincide con Star Wars Jedi: Survivor, in arrivo nel 2023 (salvo ritardi).

Il titolo più atteso dai fan è però un remake, quello dell'intramontabile Knights of the Old Republic, che sta 'rinascendo' negli uffici di Aspyr Media. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni la produzione di KOTOR sta affrontando alcuni problemi, primo fra tutti l'abbandono di due figure chiave del team di sviluppo. Il destino del progetto è più incerto che mai.

KOTOR Remake: problemi in casa Aspyr, secondo Jason Schreier

Come scrive Jason Schreier sulle pagine di Bloomberg, il remake di Star Wars Knigts of the Old Republic "è stato rinviato a tempo indeterminato". L'informazione proverrebbe da fonti molto vicine al progetto, che parlano di alcuni problemi che affliggono Aspyr in queste settimane.

Nel report di Schreier si legge che la software house al lavoro su KOTOR ha appena licenziato "bruscamente" sia l'art director che il design director del gioco. Come diretta conseguenza, i due reponsabili della compagnia hanno comunicato ai dipendenti che il progetto è ufficialmente in pausa e che lo studio ricercherà nuove figure per i posti rimasti vacanti.

NEWS: The Star Wars Knights of the Old Republic remake is indefinitely delayed, Bloomberg has learned. Developer Aspyr abruptly fired two directors this month and told staff that the project is on pause as it tries to figure out what comes next. https://t.co/3NUlKkenR6 — Jason Schreier (@jasonschreier) July 26, 2022

Schreier rivela che, il 30 giugno, Aspyr ha presentato una demo durante un incontro con Lucasfilm e Sony. Secondo le fonti, gli sviluppatori erano davvero entusiasti e "pensavano di essere sulla buona strada", finché Aspyr non ha stravolto tutto licenziando il direttore artistico Jason Minor e il designer Brad Prince. I due sviluppatori non hanno voluto commentare la vicenda, ma sui social Minor lasciava intendere che il suo licenziamento è stato inaspettato.

Secondo le testimonianze di due persone che hanno partecipato al meeting, i responsabili di Aspyr non erano soddisfatti della demo, da qui la decisione di mettere in pausa il progetto. Un'altra fonte sostiene che "una quantità sproporzionata di tempo e denaro" sarebbe stata destinata alla suddetta demo, mentre altri sostengono che il problema riguarderebbe le tempistiche.

Si scopre infatti che Aspyr Media aveva promesso ai partner che avrebbe rilasciato il remake di Star Wars Knights of the Old Republic entro la fine del 2022. Gli sviluppatori della software house dichiarano che, al momento, un obiettivo più realistico sarebbe il 2025. Per giunta, con il recente ingresso di Saber Interactive come co-sviluppatore del gioco, alcuni membri di Aspyr credono che il team statunitense assumerà il totale controllo del progetto.

Ricordiamo che il remake di Knights of the old Republic era stato annunciato lo scorso settembre, in occasione di uno showcase PlayStation. Il rifacimento di Aspyr, software house attiva dal 1996 e recentemente acquisita da Embracer Group, arriverà su PlayStation 5 - come esclusiva console - e su PC, ammesso che il progetto vada effettivamente a buon fine. Come Aspyr, anche Ubisoft e Quantic Dream sono al lavoro su nuovi giochi dedicati a Star Wars, ma questi non vedranno la luce prima del 2023, anno in cui scadrà la licenza decennale detenuta da Electronic Arts.