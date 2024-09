Star Wars Jedi: il terzo capitolo è in sviluppo e concluderà la saga di Cal Kestis

Electronic Arts ha confermato ufficialmente che lo sviluppo del terzo capitolo di Star Wars Jedi è in sviluppo presso Respawn Entertainment. Il gioco, inoltre, sarà l'ultimo della saga di Cal Kestis e, probabilmente, anche l'ultimo di Star Wars per EA.

A seguito delle voci circolate nell'ultimo anno, è arrivata finalmente la conferma ufficiale da Electronic Arts: il terzo capitolo di Star Wars Jedi è in sviluppo presso Respawn Entertainment e sarà l'ultimo della saga. Ancora nessuna previsione, però, in merito alla data d'uscita.

La notizia è arrivata direttamente da Laura Miele, presidente di EA Entertainment and Technologies, durante l'ultimo Investor Day dell'azienda. La responsabile ha chiarito che sarà il capitolo conclusivo della storia di Cal Kestis – e probabilmente anche l'ultimo dedicato a Star Wars da parte di Electronic Arts.

All'inizio di quest'anno, infatti, insieme a 670 licenziamenti, Miele spiegò che il publisher si sarebbe allontanato dai progetti su licenza per concentrarsi su IP interne, sport e community. Una strategia che, secondo la dirigenza, dovrebbe migliorare le finanze di EA e garantire un futuro sostenibile al suo business.

"Oltre 40 milioni di fan di Star Wars si sono calati nei panni di Cal Kestis e nel suo arco narrativo per diventare un potente Jedi. Respawn sta lavorando duramente per portare ai giocatori il capitolo finale di questa emozionante storia" ha detto Laura Miele.

È interessante notare che Stig Asmussen, il director dei primi due capitoli, ha lasciato la società all'inizio di quest'anno e ha fondato un nuovo studio indipendente, Giant Skull. Tuttavia, Asmussen aveva già spiegato che la saga di Cal Kestis è sempre stata pensata come una trilogia e le idee per il terzo capitolo erano già emerse durante lo sviluppo di Survivor.

In sostanza, l'addio di Asmussen non dovrebbe incidere, quantomeno non in maniera significativa, sull'integrità del progetto. Nel frattempo, il nuovo Star Wars Jedi: Survivor è arrivato sulle console di precedente generazione, consentendo ai giocatori di Xbox One e PS4 di proseguire la storia di Cal.