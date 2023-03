Star Wars Jedi: Survivor, il game director vorrebbe una trilogia

In una recente intervista con IGN, Stig Asmussen, game director di Star Wars Jedi, ha dichiarato che vorrebbe una trilogia per la serie. Asmussen ritiene che le basi siano solide per realizzare un terzo gioco con Cal Kestis, il protagonista interpretato da Cameron Monaghan che tornerà nel nuovo sequel in uscita il 28 aprile per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Nell'intervista, il director spiega che del secondo capitolo se ne parlava già prima che il precedente, Star Wars Jedi: Fallen Order, fosse rilasciato. Praticamente la storia di Cal discussa durante la produzione andava già oltre gli eventi visti nel primo, ragione per cui, se anche il secondo dovesse replicare gli ottimi risultati, è molto probabile che un ulteriore gioco della saga veda la luce.

"Avevamo un'idea abbastanza chiara di dove volevamo che Survivor si svolgesse, quale sarebbe stata la posta in gioco, quale sarebbe stato il tono del gioco, cosa Cal avrebbe dovuto affrontare e come l'equipaggio avrebbe influito su questo. E abbiamo molte idee su cosa potremmo fare dopo questo" ha dichiarato il responsabile.

Asmussen ha anche parlato dello sviluppo vero e proprio e delle implicazioni che potrebbe avere il passaggio ad Unreal Engine 5. I primi due titoli, infatti, si basano su Unreal Engine 4, ma il passaggio al nuovo motore è stato definito "sicuro" nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione del terzo capitolo.

"Non intendo dire che sarà facile. Voglio dire, ci sono molti aspetti proprietari che abbiamo personalizzato per adattare il motore a ciò di cui Jedi aveva bisogno in questo momento, e dovremo riadattare parte di questi per farli funzionare sul nuovo engine".

Insomma, pare che un terzo capitolo sia ancora in discussione. Nel frattempo i fan potranno ingannare l'attesa per ulteriori aggiornamenti con Star Wars Jedi: Survivor che, oltre a continuare la storia di Cal Kestis, migliora il gameplay con l'integrazione di nuove funzioni richieste dagli utenti come i viaggi rapidi.