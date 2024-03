Giant Skull: un nuovo studio tripla A dall'ex director di Star Wars Jedi

A circa un anno dal suo allontanamento da Respawn Entertainment ed Electronic Arts, Stig Asmussen ha svelato Giant Skull, un nuovo studio di sviluppo tripla A. In un comunicato stampa, l'ex director di Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Jedi: Survivor ha dichiarato che la neonata software house si concentrerà "sulla creazione di giochi d'azione e avventura basati sul gameplay, ma fortemente orientati alla storia e ambientati in mondi accattivanti".

L'anno scorso, in seguito al rilascio di Star Wars Jedi: Survivor – del quale potete leggere la nostra recensione – Asmussen lasciò Electonic Arts per "inseguire nuove avventure". Al momento, sappiamo che un progetto presso Giant Skull è già in lavorazione, anche se le informazioni sono piuttosto scarne.

A tal proposito, il comunicato riporta che l'obiettivo dello studio è "creare un ricco universo nel quale i giocatori vorranno immergersi negli anni a venire", realizzato da un team rinomato per le capacità narrative e il gameplay d'azione. La software house ha anche chiarito che il titolo sarà per giocatore singolo e realizzato in Unreal Engine 5.

Asmussen sarà affiancato da due grandi nomi del settore, ovvero Jon Carr, direttore tecnico di Star Wars Jedi: Survivor, e Anthony Scott, ex responsabile delle operazioni presso Rocksteady Studios. Altre posizioni di rilievo saranno ricoperte da sviluppatori che in passato hanno già lavorato su produzioni di enorme successo come God of War, Fortnite, Valorant e League of Legends.

"Stiamo creando qualcosa di davvero speciale" ha annunciato Scott in una dichiarazione che ha accompagnato il comunicato stampa. "Siamo stati abbastanza fortunati da mettere insieme un incredibile team iniziale di sviluppatori estremamente appassionato ed esperto di giochi action-adventure in terza persona che hanno definito il genere".