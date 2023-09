Star Wars Jedi: il terzo capitolo è in lavorazione, è Cal Kestis (Cameron Monaghan) a confermarlo

Cameron Monaghan, attore che interpreta Cal Kestis nella fortunata serie Star Wars Jedi di Electronic Arts sviluppata da Respawn Entertainment, ha rivelato che la software house ha iniziato i lavori per il terzo capitolo. Al momento, però, è ancora in una fase di concept e non vi è ancora nulla di concreto.

"Siamo in procinto di farlo" ha dichiarato Monaghan. "È una grande impresa e per ora ci sono state solo alcune discussioni, ma contiamo di realizzare qualcosa di davvero interessante una volta che tutto sarà definito". Una notizia che non arriva inaspettata, dato che un annuncio di lavoro pubblicato a luglio sul sito di Respawn aveva fatto intendere che un terzo capitolo fosse all'orizzonte.

A sorprendere è piuttosto il tempismo della notizia che arriva poco dopo l'abbandono del regista e game director Stig Asmussen. Fu proprio il responsabile a spiegare che Star Wars Jedi è sempre stato pensato come una trilogia e le idee per i successivi capitoli erano già state discusse prima che Jedi: Fallen Order fosse rilasciato.

La notizia, condivisa inizialmente da Bloomberg, è stata successivamente confermata direttamente da un portavoce di EA. "Dopo un'attenta riflessione e considerazione, Stig Asmussen ha deciso di lasciare Respawn per perseguire nuove avventure, e gli auguriamo la migliore fortuna" ha scritto in una mail un portavoce di Electronic Arts alla testata.

Sarà interessante capire la direzione che prenderà il progetto: l'addio di Asmussen rappresenta indubbiamente un cambiamento importante nella struttura dello studio, ma EA ha già dimostrato di credere profondamente nel franchise con Star Wars Jedi: Survivor, del quale potete leggere la nostra recensione.