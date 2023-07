Star Wars Jedi: Respawn Entertainment ha già avviato i lavori per il terzo capitolo?

Stando a un annuncio di lavoro apparso sul sito ufficiale di Electronic Arts, pare che Respawn Entertainment abbia già iniziato a lavorare sul nuovo capitolo di Star Wars Jedi. La software house è alla ricerca di un Senior VFX Artist e nell'annuncio, tra parentesi, viene chiaramente menzionato il franchise dedicato all'universo nato dalla fantasia di George Lucas.

D'altro canto, seppur con una versione PC afflitta da numerosi bug e un'ottimizzazione non eccellente – come ormai capita sempre più spesso per le uscite su computer – il titolo ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte del pubblico. Respawn è riuscita a espandere tutti gli aspetti che avevamo apprezzato del primo gioco offrendo una storia che mantiene l'alto livello del precedente capitolo. Non a caso anche noi abbiamo profondamente apprezzato il titolo nella nostra recensione.

Tuttavia, che una trilogia fosse in cantiere era prevedibile: è stato lo stesso Stig Asmussen, director del gioco, a dichiarare che la saga di Cal Kestis l'ha sempre vista come una trilogia e già prima del rilascio di Star Wars Jedi: Fallen Order si discuteva di ciò che sarebbe venuto dopo.

Tornando all'annuncio in questione, chiaramente non viene menzionato il nome del nuovo capitolo. In realtà, il gioco non viene neanche menzionato nel corpo dell'annuncio, ma è ben evidenziato nel titolo lasciando spazio a ben pochi dubbi.

Tra le richieste ci sono 6 o più anni di esperienza nel comparto sonoro dei videogiochi e una forte preparazione su Unreal Engine 4, specificando che eventuali competenze su Unreal Engine 5 rappresentano un'importante aggiunta nella valutazione del candidato. A quanto pare, il motore di Epic Games sarà la base anche per il nuovo capitolo.

Inoltre, Respawn è alla ricerca anche di un Senior Combat Designer che abbia una passione per il combattimento corpo a corpo ed esperienza nell'integrazione di eroi, nemici e boss, tutti elementi caratterizzanti del titolo di Electronic Arts.

Insomma, a soli tre mesi dal rilascio di Star Wars Jedi: Survivor pare che Respawn non voglia perdere tempo e iniziare a lavorare sin da subito al nuovo capitolo del franchise. Naturalmente, per ora manca qualsiasi conferma ufficiale, anche se come premesso gli indizi vanno tutti nella stessa direzione.