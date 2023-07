Metal Gear Solid: anche i doppiatori del titolo Konami si scagliano contro le voci generate dall'IA

"Se non hai un permesso scritto per usare la mia voce, NON HAI IL PERMESSO per usare la mia voce, inclusa la generazione con IA. Farlo è una violazione dei miei diritti e un pesante schiaffo in faccia. Grazie a chi non lo fa" ha scritto oggi Paul Eiding, doppiatore del colonnello Roy Campbell in Metal Gear Solid, su Twitter, in merito all'utilizzo senza autorizzazione delle voci dei doppiatori attraverso l'IA generativa.

Thanks in advance, for not doing this. #MGS #Transformers #Ben10 #Fallout — Paul Eiding (@4pauleiding) July 9, 2023

Il commento è arrivato in seguito a un'intervista di Eurogamer a David Hayter, il doppiatore di Solid Snake proprio in Metal Gear Solid. L'attore si è espresso piuttosto negativamente nei confronti delle voci generate dall'intelligenza artificiale, seppur appaia poco preoccupato dal punto di vista professionale.

"Se pensi di ottenere le migliaia di sottili variazioni emotive che Jennifer Hale (una collega che ha partecipato al doppiaggio di Metal Gear Solid, ndr) aggiunge parola per parola, ti stai prendendo in giro da solo" ha spiegato Hayter.

Subito dopo, l'interprete si è scagliato brutalmente contro quei membri della community che sfruttano le voci dei doppiatori reali per generare nuovi dialoghi tramite IA. D'altronde, proprio nei giorni scorsi ha fatto il giro del web la notizia dei numerosi professionisti coinvolti, senza alcun consenso, nel doppiaggio di alcune mod erotiche di Skyrim.

"Sì, legalmente, dovremmo essere tutti protetti da questi idioti che cercano di riutilizzare le nostre voci gratuitamente, o le immagini, o gli scritti, insomma quello che sia. Ma tecnologicamente, non sono così preoccupato, penso che [l'IA, ndr] sarà sempre senz'anima".

Quella sulle voci generate dall'IA è una situazione appena entrata nel vivo della discussione, poiché sempre più interpreti stanno vedendo i propri dati biometrici utilizzati nei modi più disparati. Di recente, Erica Lindbeck (doppiatrice della Gatta Nera in Marvel's Spider-Man e Cassie Cage in Mortal Kombat 11), ha lasciato Twitter in seguito a una discussione con un utente che, senza permesso, le ha fatto cantare "Welcome to the Internet" di Bo Burnham nei panni di Futaba Sakura, uno dei personaggi doppiati da lei stessa.

Difficile stabilire quale sia il confine tra giusto e sbagliato in maniera netta. Tuttavia, va ammesso che la voce e l'interpretazione sono alla base del lavoro di un doppiatore e in alcuni casi diventano quasi un marchio di fabbrica che contraddistingue individualmente i professionisti dopo anni di sforzi ed esperienza. Certo, una voce generata dall'IA potrebbe far gola a qualche investitore così da ridurre i costi e aumentare i profitti, ma sarebbe giusto farlo senza alcun consenso? E fornirebbe davvero un'esperienza paragonabile al doppiaggio fatto da un vero essere umano?