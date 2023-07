Mod erotiche per Skyrim: voci generate dall'IA? I doppiatori non ci stanno

Tra le numerose mod realizzate per Skyrim, non mancano quelle dedicate ai più grandi: si parliamo di mod erotiche rivolte al pubblico adulto. Per realizzare le voci dei personaggi, in alcuni casi, è stata utilizzata l'IA generativa. Il problema è che l'IA ha sfruttato il campionamento delle voci di doppiatori reali per creare nuovi dialoghi, i quali hanno immediatamente protestato.

"Con l'avvento della clonazione vocale tramite IA, le voci dei doppiatori vengono abusate dalle community del modding. Come membro della community del modding di Skyrim, sono profondamente preoccupato dall'utilizzo dell'IA per la clonazione della voce, diretta a creare e distribuire contenuti deepfake pornografici" cita un post su Twitter di Robbie92_.

With the rise of AI voice cloning, voice actors are being abused by the modding communities. As a member of the Skyrim modding scene, I am deeply concerned at the practice of using AI voice cloning to create and distribute non-consensual deepfake pornographic content. pic.twitter.com/ySUFqrtjH0 — Robbie (@Robbie92_) July 1, 2023

Grazie a ElevenLabs, l'uso dell'IA per il doppiaggio nelle mod sta diventando sempre più frequente. A tal proposito Nexus Mods, una delle più grandi piattaforme per la pubblicazione di mod, ha anche dichiarato che i contenuti realizzati con l'IA generativa non violano alcuna regola e possono essere liberamente pubblicati. Naturalmente, già questo ha scatenato la rabbia di molti perfino tra gli stessi modder.

Il problema delle voci, però, è molto più delicato poiché coinvolge i doppiatori in scene nelle quali potrebbero non voler essere coinvolti in alcun modo. A dimostrarlo è stato proprio il commento di Zane Schacht che, già ritenendo le voci generate con l'IA "spazzatura immorale", ha sottolineato: "una volta che si aggiungono contenuti a sfondo sessuale nel mix, la questione del consenso assume un significato completamente nuovo".

"Se trovate la mia voce in una di queste situazioni, fatemelo sapere in modo che possa chiedere che venga tolta. Non acconsento all'utilizzo dei miei dati biometrici per questi scopi" ha dichiarato Ben Diskin, che ha partecipato al doppiaggio di The Elder Scrolls Online.

In effetti, sono molti i personaggi coinvolti noti per aver lavorato con Bethesda proprio al franchise in questione. Tra i sostenitori delle voci realizzate con l'IA, la pratica viene motivata con la "libertà creativa" e, soprattutto, con la natura delle mod che non hanno scopo di lucro e quindi vi è un'assenza di fondi per realizzare un contenuto di qualità. Tuttavia, va comunque considerato che, come sottolineato da Diskin, vengono utilizzati dati biometrici reali senza consenso.

Inoltre, non sono pochi i modder che si sono avvalsi dell'aiuto di doppiatori professionisti, talvolta anche a titolo gratuito, ma consensuale. Ciò dimostra che anche in mancanza di risorse finanziare, si può garantire un contenuto di qualità senza ricorrere a mezzi "eticamente scorretti".

Nel frattempo Nexus Mods ha messo a disposizione un modulo DMCA per richiedere la cancellazione di contenuti generati dall'IA, purché venga presentato "un reclamo credibile da parte di un soggetto che ritiene che una mod lo danneggi" tra cui doppiatori o proprietari di contenuti.

Voi cosa ne pensate? Le voci generate con l'IA attraverso il campionamento di quelle dei doppiatori reali andrebbero vietate o si tratta semplicemente della famosa "libertà creativa"?