Stadia: pochi giochi, dipende dalle scelte di Google

Google Stadia è disponibile ormai da diversi mesi e, sebbene sia promettente sotto certi aspetti, è lacunoso da altri. In particolare, i giocatori sono abituati a un maggior numero di giochi tra cui scegliere e, se Google vuole rivaleggiare con i proprietari di piattaforma del mondo dei videogiochi, deve adeguarsi anche da questo punto di vista.

A quanto pare, la ragione dietro la carenza di titoli in esclusiva e di titoli indie riguarda le politiche di Google. Mountain View, infatti, non garantirebbe sufficienti incentivi agli sviluppatori di videogiochi, secondo quanto riferisce Business Insider. Il sito in questione avrebbe contattato alcuni sviluppatori e ciascuno di loro avrebbe sollevato la medesima problematica: l'offerta economica di Google per portare i giochi su Stadia sarebbe insufficiente.

"L'investimento è insufficiente" ha detto uno dei portavoce delle software house. "L'offerta era così bassa che non aveva senso neanche iniziare la trattativa". Stadia attualmente non ha una base di utenti considerevole e spetta a Google attirare gli sviluppatori sulla piattaforma offrendo loro incentivi. Solo accrescendo le dimensioni del catalogo di titoli, Google potrà sperare di avere più giocatori.

Non è l'unica motivazione: si ha la sensazione, infatti, che l'investimento di promozione iniziale non sia così consistente come ci si sarebbe potuto aspettare da un colosso come Google, che può disporre di risorse pubblicitarie pressoché infinite. Queste indiscrezioni, inoltre, confermano che Google, perlomeno fino a questa fase, non ha intenzione di concentrarsi finanziariamente su Stadia. E anche la proposta iniziale per l'utente, che prevede l'acquisto di hardware fisico per accedere a un servizio di cloud gaming, non è conveniente, e sicuramente non aiuta a ingrandire il parco utenti della nuova piattaforma.

Se Google non lancerà Stadia in versione gratuita sarà molto complicato invertire la tendenza. "Non è solo una questione economica" è un'altra testimonianza raccolta da Business Insider. "Perché dovrei andare su Stadia? Non ci sono ragioni valide per farlo, se non essere fra i primi ad esserci".

Il fatto che Google abbia lanciato molti servizi più a scopo di carotaggio che per instaurare delle piattaforme consolidate nel tempo sta scoraggiando gli autori di videogiochi, secondo Business Insider. Google ha chiuso molti dei suoi servizi dopo averli lanciati forse prematuramente, averli lasciati nel limbo per un po' ed essersi accorta che non andavano bene. L'incertezza generata da questo approccio ha reso le software house ulteriormente diffidenti nei confronti di una relazione a lungo termine con Google e nell'investire risorse su Stadia.

Google ha risposto all'articolo di Business Insider nella persona di Patrick Seybold, responsabile di Google Stadia: "Gli editori e gli sviluppatori con cui parliamo regolarmente sono molto favorevoli e vogliono che Stadia abbia successo. Vale anche la pena sottolineare che finora non tutti gli editori hanno annunciato i loro giochi per Stadia e che altri giochi continueranno ad essere annunciati a tempo debito".

In precedenza Google aveva dichiarato che nel corso dell'anno arriveranno 120 giochi su Stadia, dei quali 10 in esclusiva. Nei giorni scorsi ha dato la possibilità di accedere al cloud gaming con smartphone Android diversi dai Pixel.