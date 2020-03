Final Fantasy VII Remake: la Demo è ora disponibile su PlayStation Store

Manca poco più di un mese al debutto di Final Fantasy VII Remake, action RPG che racconterà le vicende di Cloud Strife e compagni, in esclusiva (temporale) per i giocatori PlayStation 4. Ecco dunque che Square Enix ci comunica, tramite il canale ufficiale su Facebook, che la demo gratuita del suo attesissimo remake è ora disponibile su PlayStation Store.

Grazie alla versione di prova, i giocatori potranno immergersi nelle primissime ore dell'avventura e farsi un'idea più chiara di ciò che li attende il prossimo aprile.

Final Fantasy VII Remake: l'attentato al reattore 1

La prima sequenza giocabile contenuta nella demo corrisponde al famigerato attentato al Reattore Mako 1. Va specificato, tuttavia, che i progressi ottenuti nella versione di prova di Final Fantasy VII Remake non potranno essere utilizzati nel gioco completo, dal momento che "i contenuti possono differire dalla versione finale" - come recita la descrizione della demo nel PlayStation Store. Il file in questione potrebbe dunque contenere una build più 'vecchia' del gioco in arrivo il prossimo mese.

In ogni caso, per i fan di vecchia data, e non, resta una preziosa occasione per assistere con i propri occhi all'intrigante operazione di restauro realizzata da Square Enix e per dare uno sguardo ravvicinato al tanto discusso gameplay, in cui troveremo i principali elementi del combat system tradizionale (Classic Mode) e un'inedita formula action.

Vedremo quanto troveremo del gioco originale lanciato nel 1997 e quanto ci sarà di nuovo, a 23 anni di distanza, in un titolo che verrà rilasciato in forma episodica - con il primo episodio dedicato agli eventi di Midgar. Non escluderemmo, a questo punto, un eventuale sbarco del gioco su PS5.