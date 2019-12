Final Fantasy VII Remake sarà un'esclusiva temporale PS4 fino al 2021

Quello di Final Fantasy VII Remake è stato senza dubbio uno degli annunci più acclamati nella storia dell’E3, un reveal accolto con un’esplosione di applausi durante la press conference PlayStation. A quanto pare, sarà proprio la console Sony la prima ad accogliere l’agognato Remake, con la conferma dell’esclusività temporale per PS4.

Final Fantasy VII Remake potrebbe approdare su altre piattaforme

Durante il suddetto reveal, risalente al giugno 2015, si poteva già leggere la dicitura “Play it first on PlayStation 4”, ma non sono mai arrivate ulteriori conferme circa l’accordo di esclusività, almeno fino a poche ore fa. Square Enix ha infatti diffuso una nuova versione della box art di Final Fantasy VII Remake che riporta un'inedita segnalazione: “Play First on PS4”, affiancato dalla nota “Timed Exclusive unti 3/3/21”.

Final Fantasy VII Remake box art updated with timed exclusive disclaimer - until March 3, 2021 pic.twitter.com/IGL0f5dbBb — Wario64 (@Wario64) 10 dicembre 2019

In parole povere, il publisher nipponico ci fa sapere che Final Fantasy VII Remake sarà un’esclusiva temporale PS4 per un anno - dal 3 marzo 2020 al 3 marzo 2021 - dopodiché il gioco potrebbe approdare anche su altre piattaforme. Quali piattaforme? Questo, Square Enix, non lo ha precisato.

Ricordiamo, però, che nel 2021 avremo già tra le mani le console di prossima generazione, ovvero PS5 e Project Scarlett. Square Enix aveva già specificato che Final Fantasy VII Remake sarà giocabile anche sulla futura ammiraglia di Sony, ma a questo punto non escluderemmo un’eventuale release cross-gen per Xbox One e Scarlett - e magari accoglieremo il Remake anche su PC e, chissà, su Google Stadia.

Altro dettaglio da specificare riguarda la forma episodica di questo Remake. Sappiamo che il primo capitolo del ‘nuovo’ Final Fantasy VII, quello in arrivo il 3 marzo 2020, si focalizzerà esclusivamente su Midgar, mentre il resto del gioco sarà integrato in altri episodi, dal numero imprecisato, nel corso dei prossimi anni. È altamente probabile, quindi, che il primo capitolo sia anche l’unico in uscita per questa generazione di console. Voi che ne pensate?