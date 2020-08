Spider-Man arriverà in Marvel's Avengers, ma solo su PlayStation. Ecco perché

Sony ha concesso in prestito a Marvel (e quindi a Disney), i diritti per poter usare il personaggio di Spider-Man nei suoi film, ma sembra che lo stesso non avverrà nel mondo dei videogiochi. Nella parte finale dello scorso anno, infatti, Sony e Marvel hanno annunciato di aver trovato un accordo per la realizzazione di un terzo film appartenente al Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland. Questo è avvenuto dopo che sole poche settimane prima le due compagnie avevano fatto sapere di voler rinunciare alla collaborazione su Spider-Man.

Quest'ultimo è un personaggio storicamente appartenuto a Sony, che ha dato il via al successo dei film sui super-eroi con il film del 2002 diretto da Sam Raimi. Successivamente Marvel è riuscita a portare a un altro livello la narrazione dei film con i super-eroi con il sapiente gioco di incastri fra storie e personaggi che ritroviamo nell'MCU, ma Spider-Man è rimasto nelle mani di Sony. Solo con l'accordo in extremis prima menzionato per Marvel sarà possibile continuare a evolvere il personaggio di Spider-Man dentro l'MCU.

Nel mondo dei videogiochi l'intrigo di licenze è altrettanto complesso. Anche qui è Sony a detenere i diritti su Spider-Man, e li ha fatti fruttare molto bene con lo Spider-Man di Insomniac Games uscito due anni fa, che presto avrà un seguito, ovvero Spider-Man: Miles Morales. Questi giochi sono previsti solo per PlayStation.

Nel caso del prossimo Marvel's Avengers Sony si terrà molto stretta il personaggio di Spider-Man. Nonostante si tratti di un gioco prodotto da altri (Square Enix), Spider-Man sarà aggiunto al roster dei super-eroi impersonabili con un DLC post-day one, che però sarà rilasciato solo per le console PlayStation.

"Non vediamo l'ora di aggiungere Spider-Man al roster di Marvel's Avengers all'inizio del 2021 e, come abbiamo promesso in precedenza, sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i proprietari del gioco di base, esclusivamente su PlayStation" si legge in un blog post dello sviluppatore Crystal Dynamics.

Sembra inoltre che Spider-Man non sia l'unico contenuto in esclusiva per i formati di proprietà di Sony: rispetto alle altre versioni del gioco previste, infatti, su PlayStation i giocatori troveranno un maggior numero di oggetti cosmetici per la personalizzazione, emote, takedown e nameplate. Al lancio su PlayStation sarà anche disponibile un bundle di contenuti esclusivo per Ms. Marvel, che sarà fra i sei eroi subito disponibili al debutto del gioco con Captain America, Iron Man, Hulk, Thor e Black Widow. Il primo dei super-eroi post-lancio Hawkeye, e arriverà su tutte le piattaforme, ma non è escluso che nei prossimi mesi possano esserci super-eroi esclusivi per le PlayStation, oltre Spider-Man.

Marvel's Avengers verrà rilasciato il 4 settembre su Xbox One, PC e Google Stadia, oltre che su PlayStation 4.