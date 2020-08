Marvel's Avengers: secondo War Table mostra grossi miglioramenti

Il nuovo War Table di Marvel's Avengers ha mostrato i contenuti che saranno disponibili nella beta, comprese diverse missioni in singleplayer e una serie di missioni giocabili con una squadra di Avengers gestita dall'IA o in cooperazione con un massimo di quattro giocatori. In una missione, i giocatori vestiranno i panni della giovane supereroina Kamala Khan, collaborando con Hulk per infiltrarsi in una base dell'AIM in mezzo a una foresta del Nord-Ovest Pacifico americano, sulle tracce dell'ultima posizione nota di JARVIS. In seguito, il Quinjet li porterà in una gelida Zona di guerra della tundra russa per scoprire alcuni segreti dello SHIELD nascosti in un bunker sotterraneo.

La beta di Marvel's Avengers, disponibile dal 7 agosto, offrirà ai giocatori una vasta esperienza di gioco prima della sua pubblicazione il 4 settembre (su PlayStation 4, Xbox One, Stadia e PC, mentre al lancio delle nuove console arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X). Durante il War Table di Marvel's Avengers, è stato inoltre rivelato che i giocatori PlayStation 4 e Xbox One che collegheranno i loro account Square Enix Members ed Epic Games e che completeranno le tre sfide della sala HARM incluse nella beta otterranno in omaggio il piccone Hulk Smashers con lo stile bonus dell'Hulkbuster per Fortnite. Il titolo Epic Games, infatti, già in passato si è avvalso di collaborazioni con il mondo Marvel.

Il War Table di Marvel's Avengers ha anche mostrato un'anteprima del primo degli eroi che verranno aggiunti gratuitamente dopo la pubblicazione del gioco: Clint Barton, aka Hawkeye. In una storia completamente originale ispirata ad alcuni dei migliori momenti di Hawkeye nei fumetti, i giocatori potranno brandire l'iconico arco tecnologico e le avanzate frecce di Hawkeye in missioni in singleplayer o in cooperativa con gli amici. La storia di Hawkeye continuerà a evolvere la narrazione del mondo di Marvel's Avengers, e tutte le nuove missioni saranno accessibili all'intera gamma degli eroi giocabili.

Il primo War Table di Marvel's Avengers ha debuttato invece il 24 giugno, rivelando un nuovo video di gameplay con Thor, dettagli sul nemico principale del gioco, MODOK (Mental Organism Designed Only for Killing) e con nuove informazioni sulle Zone di guerra, le missioni a squadre del gioco, compresa la loro struttura e la possibilità di collaborare insieme per divenire più potenti con l'Iniziativa Avengers.

Programma beta di Marvel's Avengers

Il programma beta di Marvel's Avengers avrà inizio il 7 agosto esclusivamente per i giocatori PlayStation 4 che hanno prenotato il gioco, e sarà disponibile fino al 9 agosto. Il 14 agosto, la beta sarà disponibile per tutti i giocatori PlayStation 4 fino al 16 agosto.

Per chi ha prenotato Marvel's Avengers per Xbox One e PC, la beta inizierà il 14 agosto e sarà disponibile fino al 16 agosto.

Infine, il 21 agosto la beta sarà disponibile per tutti i giocatori PlayStation 4, Xbox One e PC e sarà disponibile fino al 23 agosto.

Per giocare alla beta sarà necessario un account gratuito Square Enix Members. Cliccate qui per creare gratuitamente un account. Chiunque registrerà un account, riceverà una targa esclusiva per Thor nella versione finale del gioco.

Caratteristiche di gioco di Marvel's Avengers

Marvel's Avengers offre ai giocatori un'esperienza ricca, grazie alla combinazione di missioni Eroe e Zona di guerra. Le missioni Eroe possono essere affrontate esclusivamente in singleplayer e fanno parte della campagna iniziale di gioco. Sono pensate per mettere in mostra le abilità uniche di tutti gli eroi che riunirai gradualmente nella squadra. Le Zone di guerra possono essere affrontate in singleplayer o in un gruppo di massimo quattro giocatori, usando qualsiasi eroe disponibile. Ogni missione viene bilanciata automaticamente in base alle dimensioni della squadra e al livello del giocatore.

In Marvel's Avengers, i giocatori potranno personalizzare in vari modi i più potenti eroi della Terra. I supereroi saranno sempre fedeli al rispettivo set di poteri, ma potranno essere giocati in modi diversi in base all'equipaggiamento e alle abilità scelti, adattandosi allo stile di gioco del giocatore. Ogni eroe ha un sistema di combo dinamico, mosse eroiche, abilità intrinseche e mosse speciali da sbloccare e personalizzare, molte di queste ispirate alle classiche mosse di 80 anni di storia Marvel su vari media, altre create appositamente per il gioco.

I giocatori potranno personalizzare gli iconici supereroi con costumi classici, amati dai fan e originali, ispirati a oltre 80 anni di storia Marvel, tra cui l'armatura di Iron Man tratta da Original Sin, una storia del 2014, o Donald Blake, un riferimento allo pseudonimo di Thor apparso per la prima volta in Journey Into Mystery numero 83, nel 1962.

Marvel's Avengers è un titolo ambizioso, che inizierà con una corsa globale per riunire e ricreare gli Avengers. E questo sarà solo l'inizio. Per garantire a tutti un'esperienza eroica, la narrazione di Marvel's Avengers si espanderà e introdurrà minacce sempre più temibili. La pubblicazione di ogni nuovo supereroe o ambiente successivo al lancio sarà disponibile a tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco base, senza costi extra.

