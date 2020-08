PC Building Simulator, la nuova espansione mette nei panni del tecnico informatico di un team di eSport

PC Building Simulator - Esports Expansion, adesso disponibile su Steam, è la nuova espansione del celebre simulatore di assemblaggio di PC. Nella nuova espansione i giocatori devono assemblare, riparare e aggiornare l’attrezzatura degli atleti di esport, e assicurarsi che la propria squadra sia sempre al vertice.

Pubblicato originariamente su PC nel 2019, PC Building Simulator ha venduto un milione di copie, ed è stato lodato dai critici per la sua attenzione ai dettagli. La nuova espansione a tema esport propone una sfida tutta nuova. Con la presenza di 8 team esportivi, cinque giochi e 13 sponsor reali, come AMD, NVIDIA, NZXT, RAZER e Republic of Gamers, PC Building Simulator Esports Expansion offre una nuova campagna di almeno 12 ore.

I giocatori iniziano l’avventura in un team modesto e cominciano la loro scalata verso il vertice esaudendo le richieste sempre più esigenti di giocatori, sponsor e manager. Devono gestire l’attrezzatura della squadra, utilizzare i componenti degli sponsor nel modo corretto e mantenere la calma quando, proprio nel giorno della competizione, qualcosa finisce per andare irrimediabilmente storto.

Bisogna verificare le email degli sponsor e dei manager, senza dimenticare le richieste dei giocatori via smartphone. Si possono ottenere introiti aggiuntivi completando lavoretti extra su richiesta, ma senza perdere di vista l’obiettivo principale: assicurarsi che l’attrezzatura della squadra sia perfetta per la grande sfida del sabato.

Quando arriva la giornata di gara, poi, bisogna impostare e curare gli ultimi dettagli dei PC della squadra dietro le quinte, soddisfare gli ultimi vezzi dei giocatori più seccanti e assicurarsi che gli sponsor siano sempre felici guardando le build. I giocatori lavoreranno velocemente per completare tutti gli incarichi dell’ultimo minuto prima che si alzi il sipario e inizi la competizione.

In concomitanza con il lancio dell'espansione, la versione principale di PC Building Simulator sarà in vendita al 50% di sconto per la prima volta nelle nuove Follie di metà settimana di Steam fino all’8 agosto.

PC Building Simulator è un progetto nato da una demo del programmatore rumeno Claudiu Kiss, e diventato il terzo gioco più scaricato sulla piattaforma Itchi.io. PC Building Simulator è apprezzato per la grande attenzione ai dettagli e per la capacità di rappresentare il mondo dell'assemblaggio dei PC, riproponendo ai fan una serie di sfide che hanno incontrato nella realtà e i marchi più blasonati dell'ecosistema del PC gaming.

PC Building Simulator mette i giocatori nei panni di un assemblatore di PC che lavora in un negozio di componenti hardware. Al suo interno si trovano le componenti accuratamente renderizzate come schede madri, schede video, CPU, memorie e molto altro. I giocatori devono dimostrare di avere dimestichezza con tutto questo, usando gli strumenti come la pasta termoconduttiva e i distanziatori per evitare corto circuiti e guasti.

Altri dettagli si trovano qui.