Sony: PS5 più grande di PS4 perché scalda di più

Il design di PlayStation 5 sta facendo discutere molto sulla rete, fra chi lo adora incondizionatamente e chi storce il naso, con una moltitudine di meme che paragonano PS5 agli oggetti più improbabili. Non si tratta solo di estetica: anche se non ci sono dati precisi, infatti, le dimensioni della nuova console saranno sicuramente molto generose.

È un qualcosa a cui gli appassionati di console non sono abituati e ovviamente dipende dall'hardware molto potente che si troverà in PlayStation 5 e dalle esigenze di raffreddamento. È intervenuto sulla questione Matt MacLaurin, il responsabile del design di Sony che aveva già parlato di interfaccia, ammettendo che PS5 si riscalderà molto più rispetto a PS4.

La discussione è avvenuta su LinkedIn dove MacLaurin ha spiegato che l'aumento di potenza rispetto a PS4 comporta un aumento delle dimensioni del case e, di conseguenza, dell'intera console. "Il design mi piace, ma oggi contano anche la trasportabilità e la convenienza" scrive un appassionato a MacLaurin secondo quanto riporta VG24/7. "Abbiamo avuto ottime prestazioni con PS4, quindi perché rendere il prodotto più grande e più grosso?"

"È una questionte termica" ha spiegato il responsabile di design di Sony. "Con questa generazione abbiamo un piccolo supercomputer. Anche se il processo costruttivo a 7 nanometri garantisce prestazioni termiche prima impossibili, abbiamo una potenza di calcolo estrema" e questo genera molto calore che richiede più spazio per la dissipazione. Le nuove esigenze di dissipazione si erano presentate già in sede di dev kit, per il quale Sony ha utilizzato camera di vapore e 6 ventole.

Per quanto riguarda il design definitivo di PS5, Sony ha mostrato fino a oggi solo i render che vedete in questa pagina, e non ha dato indicazioni numeriche sulle dimensioni. Tuttavia, un appassionato su Reddit ha realizzato uno studio che sembra essere attendibile a proposito delle dimensioni di PS5. Ha preso a riferimento le dimensioni dell'unità ottica e delle porte USB per stabilire di quanto PS5 sia più grande rispetto alle precedenti console Sony e Microsoft, confermandosi quella con le dimensioni più generose in assoluto.