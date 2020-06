PS5, il "futuristico" design della console scatena la fantasia dei meme degli utenti. Guardate

La nuova PS5 di Sony è stata presentata nella serata di ierie il suo design di certo ha fatto scalpore. Un cambiamento radicale che porta forti curve oltre ad un comparto tecnico davvero importante. Le sue forme però così come il cambiamento della colorazione hanno in qualche modo scatenato la fantasia degli utenti che a poche ore dalla presentazione sul web hanno letteralmente intasato la Rete mostrando immagini della console nelle posizioni e nei contesti più divertenti.

PS5: becco d'anatra, purificatore dell'aria, ventilatore. Ecco i meme

La nuova PS5 somiglia ad un becco d'anatra? Somiglia ad un ventilatore? Ad un palazzo di Renzo Piano? Sostanzialmente somiglia un po' a tutto nella fantasia degli utenti visto che a pochissime ore dall'annuncio di Sony che ha svelato finalmente il suo design si sono letteralmente sbizzarriti nel trovare una funzionalità o una somiglianza a quella che senza dubbio rimane la console più futuristica del momento.

Gli utenti l'hanno paragonata ad un router non troppo dissimile da quello di Netgear ma anche ad un mero ventilatore che sappiamo ormai si sviluppano anche in verticale come colonne. Alcuni l'hanno scambiata come un capo di abbigliamento da indossare per quelle sue parti bianche laterali o ancora ci si è sbizzarriti ponendola al di sopra di un tavolino di vetro retto alla base dalla Xbox Serie X o ancora è stata paragonata ad un profumatore di ambienti.

Insomma la nuova PS5 non sappiamo se passerà alla storia come la console di gioco più venduto degli ultimi tempi, come la console più potente del momento ma di certo quello che possiamo dire è che la PS5 potrebbe diventare una delle più chiacchierate per design. E chissà che Sony non si sia spinta tanto in là con l'aspetto estetico proprio per renderla ancora più unica rispetto alle solite ''noiose'' console? E oltretutto: il design di una console di gioco è davvero importante?