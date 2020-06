Ammazza che Mazza: il videogame dei Simpson è ora realtà, ecco come giocare

Ricordate quando il povero Bart ha dovuto rinunciare a Tempesta d'Ossa (Bonestorm) per giocare al terribile Ammazza che Mazza? Ebbene, il famigerato gioco di gold apparso nei Simpson - col titolo originale Lee Carvallo's Putting Challenge - è appena diventato un vero videogame, giocabile online da tutti i fan, e non, della serie di Matt Groening.

Lee Carvallo's Putting Challlenge: "Hai scelto un legno 3"

Sono passati ben 25 anni dall'episodio 11 della storica settima stagione dei Simpson; durante l'epilogo era possibile vedere in azione il suddetto gioco di golf, nella sua versione 'integrale'. Oggi, nel 2020, è possibile trovare una versione giocabile di quell'epilogo su internet, liberamente accessibile tramite browser.

Il progetto nasce da una collaborazione da Bill Oakley, ex produttore e sceneggiatore dei Simpson, e lo sviluppatore indipendente Aaron Demeter. Come annunciato dallo stesso Oakley su Twitter, i fan possono visitare il sito di Lee Carvallo's Putting Challenge per scaricare o riprodurre via browser una versione giocabile del titolo in questione.

All Simpsons fans must check out this fantastic PLAYABLE VERSION of Lee Carvallo's Putting Challenge by @AaronDemeter https://t.co/QfLLFwN51N — BILL OAKLEY (@thatbilloakley) June 13, 2020

Abbiamo colto tale occasione per fare un paio di partite ad Ammazza che Mazza. I fan saranno felici di sapere che il videogioco fittizio è stato riprodotto fedelmente, con la voce originale di Lee Carvallo e gli stessi comandi che ci consentono di scegliere tra putter e legno 3. Troviamo persino il sistema di input tramite tastierino numerico per innescare il tiro!

Come dicevamo, il gioco può essere riprodotto attraverso il proprio browser, così come potrà essere scaricato gratuitamente sul proprio PC - con un file di 12 MB. Optando per il download, in ogni caso, l'utente potrà scegliere una cifra con cui supportare il lavoro dello sviluppatore.

Volete provare il brivido di una partita a Ammazza che Mazza? Vi basterà cliccare qui.