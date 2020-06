PlayStation 5: interfaccia completamente rivista

La presentazione del design di PlayStation 5 ha sorpreso tutti, tanto è aggressiva l'estetica della nuova console. Sony ha dato l'impressione di volersi concentrare su un aspetto per cui la rivale Xbox Series X si rivela debole (gli stessi membri del team Xbox ci hanno scherzato su, paragonandola a un frigorifero).

La rivisitazione del design sarà accompagnata da importanti cambiamenti anche per quanto riguarda l'interfaccia utente, che risulterà completamente rinnovata rispetto a quella di PlayStation 4. Matt MacLaurin, VP of UX design in PlayStation, ha parlato di "interessante evoluzione del sistema operativo" e di "revisione al 100% dell'interfaccia utente di PS4 basata su alcuni concetti che si distanziano di molto dal passato".

MacLaurin ha aggiunto che la nuova interfaccia utente si basa su un linguaggio visivo completamente nuovo e che sarà più efficace che appariscente. Sony ne ha mostrato un breve estratto, mentre la presentazione completa della UI avverrà nei prossimi giorni. L'annuncio di PlayStation 5 continua, dunque, a essere molto frammentato, con il mosaico che si completerà presumibilmente solo a ridosso del lancio definitivo (data peraltro non ancora comunicata).

Mentre Sony promette un'interfaccia completamente rivista rispetto al passato, Microsoft per Xbox Series X sta ottimizzando la dashboard di Xbox One. L'interfaccia utente di Xbox Series X, dunque, risulterà decisamente familiare con qualche aggiornamento.

MacLaurin ha poi parlato anche di design. Quanto mostrato da Sony ha catturato l'attenzione degli appassionati, ma alcuni hanno espresso il desiderio di vedere una PlayStation 5 nera. A precisa domanda, MacLaurin non ha escluso che in futuro possa esserci una variante della nuova console in nero, aggiungendo che la nuova console "è molto più personalizzabile delle precedenti. Ci sarà un'edizione speciale per tutti i gusti". Insomma, per l'ennesima volta ha confermato che c'è ancora molto da rivelare su PS5.