Sony posticipa The Last of Us Part II e Ironman VR a data da destinarsi

A causa dell'attuale pandemia di Coronavirus, Sony Interactive Entertainment ha preso la decisione di ritardare sia The Last of Us Part II che Iron Man VR. Sony ha confermato i posticipi in un tweet oggi, dicendo: "SIE ha preso la difficile decisione di ritardare il lancio di The Last of Us Part II e Iron Man VR della Marvel fino a nuovo avviso. Da un punto di vista logistico, la crisi sanitaria globale ci impedisce di fornire il tipo di lancio che i nostri giocatori meritano”.

Non è una notizia che giunge inaspettata, anche perché una settimana fa Sony aveva anticipato che stava valutando il da farsi con i lanci più importanti, e in primis ovviamente quello di The Last of Us Part II. Anche Naughty Dog ha pubblicato una nota in proposito, confermando che lo sviluppo del gioco è "quasi finito" e che si sta procedendo alla "correzione dei bug principali".

Per il momento non vengono comunicate nuove date per i rilasci dei due giochi. Sony afferma che non ci sono altri ritardi da segnalare, quindi Ghosts of Tsushima e le versioni PC di Horizon Zero Dawn e Death Stranding dovrebbero arrivare nelle date precedentemente previste.

Non è certo una buona notizia per i fan del mondo PlayStation, ma in relazione all'evolversi della crisi sanitaria, e alla luce del fatto che i giochi sono pressoché finiti, non dovrebbe trattarsi di un posticipo lungo. The Last of Us Part II era originariamente previsto per il 21 febbraio 2020 e aveva già subito un posticipo al 29 maggio 2020.

