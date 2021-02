Sony ha venduto 4,5 milioni di console PlayStation 5 l'anno scorso

Sony ha venduto 4,5 milioni di PlayStation 5 nel 2020, secondo un comunicato della stessa azienda. Il dato, paragonabile a quello del lancio di PS4, è significativo, in considerazione delle difficoltà di produzione a cui Sony, così come altri produttori tecnologici, è andata incontro per via della crisi sanitaria, che ha reso sostanzialmente PlayStation 5 introvabile.

PlayStation 5: record di vendite grazie ai giochi

Per quanto riguarda PlayStation 4, come prevedibile, la domanda è calata moltissimo nella parte conclusiva del 2020, precisamente del 77%, con sole 1,4 milioni di unità vendute nel trimestre fiscale. Per quanto riguarda l'intera divisione gaming di Sony, invece, si tratta di un trimestre record, il migliore nella storia della compagnia, secondo gli analisti di mercato.

Il fatturato è cresciuto del 40% fino a 883,2 miliardi di yen (circa 7,5 miliardi di euro), grazie principalmente alle vendite dei giochi per PS5. Gli utili migliorano di conseguenza del 50% fino a 80,2 miliardi di yen (circa 635 milioni di euro).

Sony aggiunge che si tratta di dati di vendita superiori alle sue previsioni e rimarca che la nuova console è adesso venduta sottocosto. Una strategia consueta per il mercato delle console che, soprattutto nelle fasi di lancio di una nuova generazione, punta alle vendite di software. Mentre Microsoft non ha comunicato numeri specifici sul lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, Nintendo ha parlato di cifre record per Nintendo Switch.

Nonostante questi dati, però, molti appassionati non riescono ancora a comprare una console di nuova generazione, e su Amazon PlayStation 5, così come Xbox Series X, continua a essere non disponibile. Le difficoltà alla produzione, così come il fenomeno dello scalping, incidono sulla scarsa disponibilità.

Non perdete la nostra recensione di PlayStation 5.

Seguici sul nostro canale Instagram, tante novità in arrivo!