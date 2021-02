Nintendo Switch, vendite super: quasi a quota 80 milioni

Nintendo annuncia di aver venduto 11,57 milioni di unità di Switch nella stagione natalizia, il che consente alla sua ultima console di sfiorare il traguardo delle 80 milioni di unità complessivamente dal momento del debutto sul mercato avvenuto nel 2017. Dati molto positivi che spingono la casa di Kyoto a migliorare le previsioni per l'anno fiscale che si chiude il 31 marzo a 26,5 milioni di unità di Switch, aumentando anche la stima sull'utile netto del 33 percento a 400 miliardi di yen, circa 3,1 miliardi di euro.

Vendite record per Nintendo Switch

Switch ha ora superato Nintendo 3DS in termini di vendite, visto che la console portatile si era fermata a 75,94 milioni di unità vendute prima dello stop alla produzione. Nintendo va molto bene anche dal punto dei vista dei giochi venduti, con 76 milioni di copie nel periodo. Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons hanno entrambi superato il traguardo delle 30 milioni di copie, mentre The Legend of Zelda: Breath of The Wild e Pokémon Spada e Scudo hanno venduto più di 20 milioni di copie ciascuno.

Nintendo aveva già rivisto al rialzo la stima delle console vendute nell'anno fiscale, portandola da 19 a 24 milioni di unità. Su questi numeri incide sicuramente la crisi sanitaria in corso: con la gente che sta più a casa, Nintendo Switch è il modo ideale per passare il tempo in famiglia e condividere il divertimento.

I due prossimi rilasci più importanti in casa Switch sono Monster Hunter Rise, dove, come negli altri capitoli della serie di Monster Hunter, il giocatore veste i panni di un cacciatore di mostri e deve usare una grande varietà di armi, strumenti e trappole ambientali, e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, una versione migliorata di Super Mario 3D World che supporta i controller di movimento e permette di giocare in cooperativa insieme a un massimo di tre amici.

