PlayStation 5: a Tokyo arrivano nuove scorte ed è subito lotta nel negozio. Guardate

La PlayStation 5 è divenuta un vero oggetto del desiderio. Una console che tutti vorrebbero ma che purtroppo Sony non riesce a produrre al passo con la richiesta degli utenti e ormai da settimane è davvero impossibile reperirla in qualsiasi negozio che sia in Italia ma anche all'estero. Ecco perché ogni volta che Sony spedisce una minima scorta nei negozi, gli utenti non fanno altro che scatenarsi pur di accalappiare almeno un'unità della console di nuova generazione.

È quanto avvenuto in Giappone e precisamente a Tokyo con l'arrivo di alcune scorte di PS5 nel negozio Yodobashi Camera, preso letteralmente d'assalto da numerosi utenti scatenati e pronti a ''dare il sangue'' per riuscire a portarsi a casa almeno una console di Next Gen di Sony.

Oh my God!!!! ヨドバシps5 pic.twitter.com/v2ilIadbFk — Dave Gibson ⠿ POKEMON🗼 (@AJapaneseDream) January 30, 2021

PlayStation 5: ecco il video dell'assalto nel negozio

Tutto è accaduto in pochissimo tempo: centinaia di persone si sono accalcate nel negozio, probabilmente anche senza una giusta predisposizione della coda e al mantenimento delle norme di sicurezza da parte degli addetti ai lavori. Di fatto il negozio ha deciso, per questa nuova fornitura di console di Sony, di cambiare la modalità di acquisto delle PS5. Niente prenotazioni ma nemmeno quella sorta di sistema di lotteria che era stato realizzato con i primi lotti di console. In questo caso valeva il ''chi prima arriva prima alloggia'' ossia chi prima arrivava, prima poteva comprare la PS5.

Da qui il vero caos in negozio. Un assembramento incredibile che ha addirittura costretto gli addetti del negozio ad annullare tutte le vendite della console e a chiamare la polizia per riuscire a ripristinare la normalità e a far allontanare gli utenti dal negozio, oltretutto in piena pandemia da COVID. Gli utenti pronti ad acquistare una PS5 hanno addirittura divelto il bancone del negozio creando ancora più pericolo soprattutto per i lavoratori del negozio che hanno dovuto lasciare le loro postazioni riferendo che in pochi minuti in negozio si erano concentrati oltre 300 persone pronte ad acquistare una PlayStation 5 di Sony.