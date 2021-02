Gran Turismo 7, ritorno alle origini della serie

Un Gran Turismo 7 più aderente all'impostazione classica della serie, piuttosto che all'approccio da eSport perseguito con Gran Turismo Sport. Ne parla Kazunori Yamauchi, creatore della serie, in un'intervista al sito giapponese Octane.

Mentre GT Sport può essere visto come una sorta di spin-off rispetto alla serie principale, Gran Turismo 7 sarà un capitolo completo a tutti gli effetti. Inoltre, Yamauchi parla di un ritorno alla tradizione automobilistica giapponese che, ammette, è stata la principale fonte di ispirazione per i primi capitoli di GT.

Gran Turismo 7: una combinazione di "passato, presente e futuro"

"Ho mosso i primi passi da appassionato di aiuto mentre ero circondato dall'influenza delle case automobilistiche giapponesi e dalle trasmissioni dei media dell'epoca" ha detto Yamauchi. "È stata la forza trainante della mia produzione. Sebbene il titolo sia poi stato giocato in tutto il mondo, non ho mai dimenticato le sue origini giapponesi, e ora sento la responsabilità e la missione di omaggiare la cultura automobilistica giapponese".

Tanto spazio al Giappone, dunque, e un ritorno alle origini che riguarda tanti aspetti. Con GT Sport i fan storici di Gran Turismo si sono ritrovati spiazzati su vari fronti. "È parso loro piuttosto stravagante" sono le parole di Yamauchi. Questo perché, vista la sua natura eSport, si è evoluto molto nel corso del tempo, mentre la sua offerta iniziale non era così vasta come un fan di Gran Turismo si sarebbe potuto aspettare.

Come si è visto nel primo trailer di Gran Turismo 7, tuttavia, la parte multiplayer avrà ancora uno spazio molto importante. Solo che non sarà l'unica e l'approccio classico sarà parallelamente perseguito. "Pur ereditando elementi come il campionato FIA di GT Sport, Gran Turismo 7 tornerà allo scopo originale di riprodurre i cataloghi interi dei produttori come avvenuto in Gran Turismo 1-4 e fornirà la migliore esperienza di Gran Turismo in circolazione", afferma Yamauchi.

Nel corso della stessa intervista, inoltre, Yamauchi ha confermato come il nuovo Gran Turismo sarà sviluppato in modo tale da sfruttare le peculiarità hardware di PlayStation 5 e il suo supporto in hardware al Ray Tracing.

