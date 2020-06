Senua's Saga: Hellblade II sfrutterà l'Unreal Engine 5 su Xbox Series X

Lo avevamo visto 'in azione' durante il primo reveal di Xbox Series X ed eravamo rimasti particolarmente impressionati. Oggi scopriamo che Senua's Saga: Hellblade II sarà sviluppato con il nuovo Unreal Engine 5.

La notizia arriva dalla stessa Microsoft, che ci parla di come il nuovo gioco di Ninja Theory sfrutterà la potenza della sua console next-gen "per portare il franchise di Hellblade a livelli mai visti prima".

Hellblade II su PC e Xbox Series X con Unreal Engine 5

In occasione dei The Game Awards 2019, Ninja Theory aveva svelato per la prima volta l'esistenza di Senua's Saga: Hellblade II, sequel presentato con un filmato in-game. Trattandosi di una delle prime esclusive per Xbox Series X (e PC), Hellblade II è anche una delle prime dimostrazioni della potenza della nuova console e, a questo punto, delle capacità di Unreal Engine 5.

In un post sul blog ufficiale di Xbox, Microsoft ha svelato ulteriori dettagli sui giochi che sbarcheranno su Xbox Series X, confermando che Hellblade II sarà mosso dal nuovo motore grafico di Epic e aggiungendo: "Il contenuto mostrato era catturato in-engine e riflette la potenza di Xbox Series X disponibile per gli sviluppatori per offrire nuovi universi, esperienze e giochi in modi che non avreste mai immaginato".

L'Unreal Engine 5 era stato annunciato da Epic in collaborazione con Sony PlayStation, tramite una demo che girava in tempo reale su PS5. Oltre a Hellblade II, altri giochi sarebbero in fase di sviluppo con Unreal Engine 5: è il caso del prossimo titolo di InXile Entertainment, che starebbe lavorando a un nuovo RPG costruito interamente sul motore grafico di Epic.