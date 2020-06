Fan di Guerre Stellari? Lunedì EA mostra il nuovo Star Wars: Squadrons

Electronic Arts è stata costretta a confermare l'arrivo di Star Wars: Squadrons, un nuovo gioco legato al mondo di Guerre Stellari. Lunedì ci sarà il "reveal" ufficiale, con tanto di trailer alle 17 che sarà visibile su Youtube a questo indirizzo. D'altronde il gioco era comparso per errore sul sito Xbox, lasciando poco spazio all'immaginazione.

Non ci sono altri dettagli, ma l'immagine pubblicata su Twitter e che vedete in questa notizia fa pensare a un titolo incentrato sui combattimenti con navi spaziali, forse legato a Rogue Squadron. Al momento non è chiaro se il gioco sarà destinato solo alla console attuali o anche alla next-gen, ma l'imminenza delle nuove soluzioni di Microsoft e Sony fa pensare a un approdo anche sui nuovi sistemi. In ogni caso, la settimana prossima si terrà l'EA Play Live, il 18 giugno all'una di notte ore italiana, quindi aspettatevi maggiori dettagli su questo e altri giochi in arrivo.