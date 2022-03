Returnal: Ascensione, arriva la modalità co-op con un aggiornamento gratuito

In occasione dell'ultimo State of Play abbiamo assistito alla presentazione di nuovi titoli per le piattaforme PlayStation, con diverse novità provenienti dagli editori giapponesi. C'è stato però un piccolo spazio dedicato alle produzioni occidentali: in questo frangente Sony ha annunciato Ascensione, aggiornamento gratuito del sorprendente Returnal che introduce due inedite modalità di gioco, tra cui le partite cooperative. Ecco come funziona la co-op nel mondo di Atropo.

Returnal: arrivano la co-op e le sfide arcade della Torre di Sisifo

Con il più recente major update (2.0), a ottobre Returnal ha accolto la funzione 'Sospendi ciclo' per consentire ai giocatori di mettere in pausa la partita e salvare i propri progressi, una novità apparentemente piccola che ha cambiato in maniera radicale il modo in cui si affronta il roguelike di Housemarque. Lo stesso aggiornamento ha inoltre introdotto la modalità Foto.

Novità più sostanziali interessano invece l'update gratuito alla versione 3.0 di Returnal, che introduce la prima vera espansione del gioco: Ascensione.

"Selene è ancora intrappolata in un ciclo infinito, ma ora non è più sola". Come annuncia il game director Harry Krueger, l'add-on introduce una nuova modalità co-op che consente a due giocatori di unire le forze per affrontare insieme le sfide di Atropo. "Accedendo al portale di Cronosi nei pressi del sito dello schianto (o in altre aree del gioco), avrete la possibilità di ospitare una sessione cooperativa pubblica o partecipare al ciclo di un altro giocatore".

In tal modo sarà possibile giocare con un utente casuale sfruttando il sistema di matchmaking del gioco. Chi vorrà invece condividere la lobby con un amico avrà la possibilità di ospitare un 'ciclo privato' e riservare il secondo posto a un giocatore della propria Lista amici.

Tra modalità single player e cooperativa non ci saranno grandi differenze, poiché l'avanzamento nel mondo di gioco resta invariato, così come il livello di difficoltà. "Se i due esploratori dovessero allontanarsi troppo l'uno dall'altro, tuttavia, verranno teletrasportati nello stesso punto", ha spiegato Krueger. Inoltre, "se uno degli esploratori dovesse finire a terra avrà ancora una chance di sopravvivere: il suo compagno, infatti, avrà la possibilità di rianimarlo".

Sembra che la co-op sarà molto utile a quei giocatori che non riusciranno a superare un'area particolarmente ostica o una boss fight più impegnativa. Basterà chiedere l'aiuto di una 'seconda' Selene, che potrà trarre grandi benefici dagli obiettivi raggiunti nelle sessioni co-op: "i diari e gli xenoglifi raccolti verranno salvati, e il loro grado esploratore aumenterà a ogni partita". Occorre però specificare che, come per altri giochi con una componente multiplayer online, la modalità co-op di Returnal: Ascensione richiederà un abbonamento a PlayStation Plus.

C'è un'altra grande novità in arrivo con la prima espansione di Returnal. Parliamo della Torre di Sisifo, game mode che offrirà una sfida più intensa ai veterani del roguelike. Harry Krueger la descrive come "una modalità sopravvivenza senza fine", ispirata al mito di Sisifo: "i giocatori che proveranno a scalare la torre saranno condannati a non vederne mai la cima e a trovare prima o poi la morte, considerato che la sfida diventa progressivamente più impegnativa". Ci saranno un sistema di punteggi, una classifica online e persino un moltiplicatore da innescare durante gli scontri.

I giocatori che entreranno nella Torre di Sisifo troveranno livelli nuovi di zecca, un boss aggiuntivo e altri oggetti da scoprire e da impiegare in battaglia, così come "elementi narrativi inediti" che approfondiranno il tragico passato della protagonista di Returnal.

L'espansione Ascensione sarà disponibile dal prossimo 22 marzo, giorno in cui i giocatori di Returnal potranno scaricare l'aggiornamento 3.0 senza costi aggiuntivi. Ricordiamo che il titolo sviluppato da Housemarque e pubblicato da SIE è un'esclusiva PlayStation 5.