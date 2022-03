State of Play ritorna il 9 marzo: novità da Sony sui prossimi giochi PS5 e PS4

L'ultimo State of Play risale a poco più di un mese fa, quando Sony e Polyphony Digital hanno presentato Gran Turismo 7. L'evento digitale targato PlayStation torna domani, mercoledì 9 marzo, con un nuovo appuntamento da seguire in diretta streaming: questa volta si parlerà di giochi PS5 e PS4. Anche questa volta il colosso nipponico non ha voluto svelare troppi dettagli e si è limitato a invitare i giocatori a dare uno sguardo ravvicinato alle prossime novità.

State of Play: in diretta dalle 23:00 di mercoledì 9 marzo

"Un nuovo State of Play è in arrivo! Unitevi a noi mercoledì 9 marzo alle 23:00 per nuove anteprime e spettacolari aggiornamenti per i giochi PS5 e PS4", così Kristen Zitani di Sony Interactive Entertainment ha annunciato il prossimo evento digitale. Vista la vicinanza con il recente reveal, SIE specifica che la presentazione non sarà dedicata a PlayStation VR2 né ai giochi che sono in fase di sviluppo per il nuovo visore dedicato alla virtual reality.

Spazio dunque ai titoli in dirittura d'arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4, protagonisti di una diretta che durerà "più o meno 20 minuti". Come anticipa la stessa Sony, gli annunci previsti sono legati principalmente ai videogiochi prodotti dagli editori giapponesi, ma "ci saranno anche alcuni aggiornamenti da sviluppatori di tutto il mondo".

La trasmissione, in programma per le 23:00 (ora italiana) di domani sera, potrà essere seguita in diretta sui canali Twitch e YouTube di Sony PlayStation.

Stando alle ultime indiscrezioni, lo State of Play di domani riserverà grandi sorprese. È quanto sostiene l'insider Nick Baker, che lo scorso febbraio aveva già parlato di un evento di Sony in programma per il mese di marzo. "Questo dovrebbe essere 'quello buono'", scriveva Baker su Twitter, lasciando intendere che il prossimo State of Play potrebbe essere dedicato alle grandi produzioni tripla-A in arrivo sulle console PlayStation.