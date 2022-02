PlayStation VR2: Sony svela il design ufficiale del visore next-gen

Dopo aver dato uno sguardo ravvicinato ai controller e alle specifiche tecniche dell'atteso PlayStation VR2, oggi possiamo finalmente osservare il design della versione finale del visore next-gen dedicato alla realtà virtuale. L'headset sfoggia un look 'sferico' ispirato - a detta di Sony - dalla vista a 360 gradi che viene offerta ai giocatori quando questi si immergono nel mondo della VR. La scocca bicolore richiama invece PS5 e i relativi accessori, tra cui il controller DualSense.

PS VR2 in tutto il suo splendore: ecco il design finale

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha mostrato per la prima volta il suo visore di nuova generazione. Questa volta possiamo osservare da vicino l'headset, il cuore dell'ultimo sistema brevettato dal colosso nipponico, il quale offrirà "alta fedeltà visiva, nuove funzionalità sensoriali e un rilevamento ottimizzato". Tra le feature di punta troviamo il supporto alla risoluzione 4K e all'HDR, un display OLED (2000 x 2040 per occhio) e feedback aptico.

Come spiega Hideaki Nishino di Sony Interactive Entertainment, il design del visore PS VR2 era stato ideato durante la fase di sviluppo della stessa PS5. Risulta chiaro l'intento di non voler creare solo un prodotto 'accattivante' dal punto di vista estetico: grande attenzione è stata dedicata all'ergonomia del visore, per la quale gli ingegneri di SIE hanno "condotto test approfonditi per garantire una sensazione di comfort per più dimensioni della testa".

Alcune caratteristiche del primo PlayStation VR - quelle più apprezzate dagli utenti - sono presenti anche in questo nuovo headset, come la visiera regolabile e il posizionamento dell'ingresso dedicato alle cuffie. Troviamo però anche diverse novità: PS VR2 offre un regolatore a rotella per la lente, che consente agli utenti di adeguare la distanza della lente tra gli occhi e ottimizzare così la visuale. Il peso del visore è stato leggermente ridotto e la scocca è ora più sottile.

Oltre al motore dedicato al feedback aptico, PlayStation VR 2 integra un inedito sistema di ventilazione."Quando ho iniziato a lavorare sul design del visore PS VR2, una delle aree su cui volevo concentrarmi sin dall’inizio è stata la creazione di una presa d'aria nel visore simile a quelle della console PS5 che consentono il flusso d’aria", racconta Yujin Morisawa, Senior Art Designer di SIE. "I nostri ingegneri hanno proposto questa idea per consentire la ventilazione ed evitare di far appannare le lenti quando i giocatori sono immersi nei giochi VR. Ho lavorato su molti concetti di design per raggiungere questo risultato e, nel design finale, è possibile notare un piccolo spazio tra la parte superiore e quella anteriore della visiera che contiene la ventilazione integrata".

Proprio come la già menzionata PS5 e il controller DualSense, anche sulla scocca del PS VR2 - e, più precisamente, sulle bande anteriori e posteriori - troviamo una serie di minuscoli simboli PlayStation, che oltre ad essere piacevoli alla vista offrono un grip migliore.

Il design finale del visore next-gen è stato svelato, ma Sony non ha ancora annunciato una data di lancio. Quello che sappiamo, però, è che i kit di sviluppo di PlayStation VR2 sono già nelle mani degli sviluppatori. Del resto abbiamo già assistito alla presentazione del primo titolo compatibile con l'headset, ovvero Horizon Call of the Mountain, spin-off dell'iconica serie Guerrilla.