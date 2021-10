Returnal: con l'aggiornamento 2.0 potrete finalmente salvare la partita

Come annunciato da Sony PlayStation, Returnal accoglie il suo primo major update: l'aggiornamento 2.0 introduce due funzioni molto richieste dai giocatori del roguelike sviluppato da Housemarque. La prima novità, forse la più importante, riguarda la possibilità di sospendere il loop che intrappola Selene per 'salvare' la partita e riprenderla in un secondo momento. Troviamo inoltre la Modalità Foto, un vero e proprio evergreen dei titoli targati PlayStation Studios.

Returnal si aggiorna: tutte le novità del major update 2.0

Ci pensa il direttore creativo Harry Krueger a parlarci delle nuove funzionalità di Returnal. La più interessante risponde al nome di Sospendi ciclo e, come si può intuire, "vi consentirà di mettere in pausa l’avventura, uscire dal gioco e spegnere la console senza perdere i progressi ottenuti, riprendendo la partita in seguito". Al lancio, ricordiamo, Returnal non includeva un vero e proprio sistema di salvataggio: un'evidente scelta di game design, in gran parte apprezzata dai puristi del genere, ma anche criticata da coloro che desideravano una maggiore accessibilità.

Quello introdotto da Housemarque è un sistema di salvataggio con tutti i crismi. Accedendo al menu principale troverete la nuova voce 'Sospendi ciclo' ('Suspend cycle'): selezionandola salverete la partita e, a quel punto, potrete chiudere il gioco senza preoccupazioni.

"Sospendendo il ciclo, infatti, Returnal creerà un punto di sospensione utilizzabile una sola volta, e che verrà cancellato automaticamente nel momento in cui riprenderete a giocare. La partita proseguirà dal punto esatto in cui l’avete sospesa, ma se vorrete interromperla nuovamente potrete farlo in ogni momento", spiega Krueger nel post pubblicato sul PlayStation Blog.

Lo stesso Harry Kruger specifica che non sarà sempre possibile salvare il ciclo, poiché questo spezzerebbe il ritmo del gioco. Durante i combattimenti, e soprattutto durante le boss fight, non si potrà creare un punto di sospensione. Lo stesso discorso vale per le sequenze non interattive (le cutscene), quelle in prima persona - le scene ambientate nella casa di Selene - e "durante alcune sequenze di gioco particolarmente adrenaliniche". Krueger aggiunge: "Usando questo approccio, siamo riusciti a salvaguardare lo spirito roguelike di Returnal e la sua tensione, offrendo al contempo un’esperienza di gioco adatta anche a chi preferisce sessioni più brevi".

Per quanto riguarda la Modalità Foto, questa feature non ha bisogno di presentazioni. Dopo averla accolta in giochi come The Last of Us: Parte II e Ghost of Tsushima, questa feature approda anche in Returnal, che offre un gran colpo d'occhio sulla performante PlayStation 5. "In ogni momento del gioco, con rare eccezioni come le sequenze in prima persona, potrete mettere in pausa il gioco e attivare la Modalità Foto, che vi darà il completo controllo sulla telecamera. Usando le levette analogiche e i grilletti adattivi potrete cercare l’inquadratura ideale per i vostri scatti".

L'aggiornamento 2.0 di Returnal è ora disponibile al download gratuito. Ricordiamo che Returnal, disponibile dallo scorso 30 aprile, è un'esclusiva PlayStation 5.