Resident Evil Village su Stadia: Google regala controller e Chromecast con i preorder

Ricordate la promozione di lancio di Cyberpunk 2077 su Google Stadia? Il colosso di Mountain View aveva proposto un intrigante bundle che includeva il gioco di CD Projekt RED e Stadia Premiere Edition, all'invitante prezzo di soli 60 euro. Ecco dunque che la stessa offerta ritorna in vista del lancio di Resident Evil Village, previsto per il prossimo maggio.

Resident Evil vi regala Stadia Premiere Edition: ecco come

Google si unisce ai festeggiamenti per il 25esimo anniversario della serie Resident Evil. La compagnia coglie l'occasione dell'imminente lancio di Village per riproporre la sua (acclamata) offerta legata a Stadia. La piattaforma di cloud gaming, come ben saprete, non ha avuto molta fortuna sul fronte delle esclusive, costringendo la compagnia a rinnovare la sua strategia e a focalizzarsi sulla pubblicazione dei grandi giochi third-party.

Proprio come nel caso di Cyberpunk 2077, effettuando il preordine di Resident Evil Village su Google Stadia si avrà diritto a un esclusivo bonus: un pacchetto Stadia Premiere Edition, contenente un dispositivo Chromecast Ultra e un controller Stadia.

Per riscattare il bonus toccherà attendere il lancio del gioco, previsto per il 7 maggio 2021 - su Stadia sarà disponibile dalle 6:00 (ora italiana); a quel punto, Google provvederà a inviare un'email all'indirizzo associato al vostro account Stadia con le istruzioni necessarie. La promozione è valida fino alle ore 00:59 del 22 maggio 2021 e include la spedizione gratuita del bundle. Come specifica Google, l'offerta è valida fino a esaurimento scorte.

Un avviso per i più "ingordi": ogni persona può usufruire di una sola offerta per la Premiere Edition.

Acquistando una copia di Resident Evil Village su Stadia - dov'è disponibile al prezzo consigliato di 69,99 euro - si otterranno i seguenti contenuti: il gioco base di Village, Resident Evil Re:Verse, un ciondolo per arma "Mr. Raccoon" e un kit di sopravvivenza.

Ricordiamo che Capcom ha recentemente annunciato i requisiti ufficiali del gioco su PC, così come l'imminente inaugurazione della Beta pubblica di Re:Verse.