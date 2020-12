Stadia Premiere Edition gratuito con l'acquisto di Cyberpunk 2077

Anche per via delle caratteristiche di gioco di Cyberpunk 2077, action rpg con ottima grafica che si adatta bene al cloud gaming (se si dispone di connessione in fibra), l'offerta di Google è parecchio interessante. Acquistando una copia di Cyberpunk 2077 per Stadia (59,99 €), infatti, si riceve gratuitamente Stadia Premiere Edition, che ha un valore di 99,99 €.

Stadia Premier Edition include un Google Chromecast Ultra per lo streaming dei giochi sulla TV e un controller Stadia. Non ci sono giochi inclusi o gli altri vantaggi messi a disposizione dall'abbonamento Stadia Pro.

Cyberpunk 2077 inoltre va acquistato entro il 17 dicembre per poter usufruire dell'offerta con Stadia Premiere Edition.

"Il codice promozionale di Stadia Premiere Edition da usare sul Google Store verrà inviato all'indirizzo email associato all'account Stadia in questione entro le ore 23:59 GMT del 15 gennaio 2021 e deve essere utilizzato entro le ore 23:59 GMT del 31 gennaio 2021" si legge fra i termini e condizioni sul sito di Stadia. "È necessario avere o aggiungere una forma di pagamento al momento di finalizzare l'acquisto; potrebbe tuttavia non essere addebitato alcun importo a seconda del metodo di spedizione scelto".